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Interná klinika Fakultnej nemocnice v Nitre je opäť v plnej prevádzke
Časť internej kliniky bola zatvorená od pondelka 20. júla.
Autor TASR
Nitra 24. júla (TASR) - Interná klinika Fakultnej nemocnice Nitra je od piatka opäť v plnej prevádzke. Dostupné sú všetky lôžka a zdravotná starostlivosť pokračuje bez obmedzení, informovala nemocnica.
Časť internej kliniky bola zatvorená od pondelka 20. júla. Dôvodom bolo čerpanie dovoleniek zamestnancov kliniky, zdôvodnila obmedzenie nemocnica. Z 20 lôžok v mužskej časti ošetrovacej jednotky na internej klinike bolo k dispozícii 10 lôžok. Celkovo disponuje klinika 45 lôžkami. Počas obmedzenia nemusel byť žiadny pacient preložený ani prepustený.
Časť internej kliniky bola zatvorená od pondelka 20. júla. Dôvodom bolo čerpanie dovoleniek zamestnancov kliniky, zdôvodnila obmedzenie nemocnica. Z 20 lôžok v mužskej časti ošetrovacej jednotky na internej klinike bolo k dispozícii 10 lôžok. Celkovo disponuje klinika 45 lôžkami. Počas obmedzenia nemusel byť žiadny pacient preložený ani prepustený.