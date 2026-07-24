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Interná klinika Fakultnej nemocnice v Nitre je opäť v plnej prevádzke

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Časť internej kliniky bola zatvorená od pondelka 20. júla.

Autor TASR
Nitra 24. júla (TASR) - Interná klinika Fakultnej nemocnice Nitra je od piatka opäť v plnej prevádzke. Dostupné sú všetky lôžka a zdravotná starostlivosť pokračuje bez obmedzení, informovala nemocnica.

Časť internej kliniky bola zatvorená od pondelka 20. júla. Dôvodom bolo čerpanie dovoleniek zamestnancov kliniky, zdôvodnila obmedzenie nemocnica. Z 20 lôžok v mužskej časti ošetrovacej jednotky na internej klinike bolo k dispozícii 10 lôžok. Celkovo disponuje klinika 45 lôžkami. Počas obmedzenia nemusel byť žiadny pacient preložený ani prepustený.
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