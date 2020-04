Internát SOŠ elektrotechnickej v Trnave nebude karanténnym strediskom

Trnava 14. apríla (TASR) – Internát Strednej odbornej školy elektrotechnickej na Sibírskej ulici v Trnave nebude nateraz slúžiť ako repatriačné stredisko. Hoci počas uplynulých sviatočných dní bolo pripravované na prijatie prvých repatriantov do karantény, malo by zostať v pohotovosti pre možné ubytovanie pre ľudí z prvej línie - pre lekárov, sestričky, hasičov, policajtov a šoférov. Oznámil to zriaďovateľ zariadenia Trnavský samosprávny kraj na svojej stránke na sociálnej sieti.



Na karanténne stredisko sa v súvislosti s novým koronavírusom ale zmenila jeho Škola v prírode Moravský Svätý Ján. V TTSK sú repatrianti ubytovaní pre povinnú karanténu aj v Piešťanoch, v Gabčíkove a v Senici.