Internáty Prešovského kraja pre repatriantov sa postupne vyprázdňujú

Prešov 22. apríla (TASR) - Z 330 navrátilcov zo zahraničia, ktorým poskytol Prešovský samosprávny kraj (PSK) ubytovanie vo svojich internátoch, sa aktuálne v zariadeniach nachádza už len 20 navrátilcov. Ostatní sa po negatívnych výsledkoch z testovania na COVID-19 presunuli do domácej karantény. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Od Veľkej noci bolo v štyroch vyčlenených zariadeniach PSK ubytovaných 330 navrátilcov zo zahraničia. Z toho na Školskom internáte na Karpatskej v Poprade bolo ubytovaných 168 repatriantov, v ubytovni pri hotelovej akadémii v Bardejove 73 repatriantov, na internáte Strednej odbornej školy (SOŠ) polytechnickej a služieb vo Svidníku 42 repatriantov a v ubytovni SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou 47 repatriantov.



Aktuálne sa v Poprade nachádza ešte 15 navrátilcov a vo Vranove nad Topľou päť repatriantov zo zahraničia. V Bardejove a vo Svidníku sú v súčasnosti kapacity karanténnych zariadení prázdne, keďže výsledky testov boli u ubytovaných Slovákov negatívne.



"U jedného repatrianta zo svidníckeho zariadenia sa až po prepustení potvrdil pozitívny výsledok testovania. Nakazený bol však po celú dobu od opustenia štátom prideleného zariadenia aj so svojimi dvoma kolegami v domácej karanténe. Po zistení okolností zabezpečil PSK umiestnenie všetkých troch repatriantov do zariadenia v Bardejovských kúpeľoch," uviedla Heilová.



V prázdnych ubytovacích zariadeniach sa v súčasnosti vykonávajú dezinfekčné a upratovacie práce. Okrem toho sa spisujú škody, ktoré vznikli zariadeniam počas pobytu repatriantov.



"Chcem sa opäť poďakovať všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na tom, aby mali navrátilci zabezpečené všetko, čo potrebujú. Vo vzťahu k týmto občanom vynaložili maximálne úsilie a pracovali v nasadení takmer 24 hodín denne aj počas sviatkov. Je mi ľúto, že niektorí repatrianti sa za túto pomoc odvďačili poškodením nábytku alebo odcudzením posteľnej bielizne či kuchynského riadu v zariadení," skonštatoval predseda PSK Milan Majerský.



Krajská samospráva v týchto dňoch vytvára podmienky na prípadné prijatie ďalších navrátilcov. Druhú várku repatriantov očakáva v Poprade. Operatívne podľa potreby a svojich možností dopĺňa do zariadení aj osobné ochranné pracovné prostriedky.