Internáty UK by mohli byť zrekonštruované za rok a pol

Bratislava 18. júla (TASR) - Za rok a pol by Univerzita Komenského (UK) v Bratislave mala zrekonštruovať najväčšie študentské internáty. O časovom horizonte rekonštrukcie rozhodlo nové vedenie univerzity, ktorému rektor UK Marek Števček predložil plán revitalizácie Vysokoškolského internátu Družba (VI Družba) a Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK (VM Mlyny UK). TASR o tom informovalo oddelenie vzťahov s verejnosťou Rektorátu UK.



Najrozsiahlejšiu rekonštrukciu podstúpi VM Mlyny UK. Približne 1,3 milióna eur investuje do rekonštrukcie štát. UK plánuje okrem iného obnoviť výťahové šachty a výťahy v Manželských internátoch a na Výškovom bloku „A“, opraviť strechy na vybraných blokoch takzvaných „Átriových domkov“, či vymeniť vzduchotechniku v jedálni Venza. Všetky úpravy plánuje VM Mlyny UK realizovať do konca roka 2019.



Z vlastných zdrojov internát na rekonštrukciu vyčlenil viac ako 600.000 eur, napríklad na výmenu väčšiny postelí so zástenami v objektoch „Átriových domkov“, na vytvorenie oddychových zón, zatraktívnenie vstupných priestorov vo vestibuloch Výškových blokov a Manželských internátov, či na vytvorenie a zriadenie spoločenskej multifunkčnej miestnosti v priestoroch internátu „Šturák“, ktorá bude slúžiť aj na rôzne besedy či osvetové podujatia študentských spolkov. V druhom a treťom štvrťroku 2020 za viac ako 14 miliónov eur kompletne zrekonštruujú Výškový blok „B“ tejto najväčšej slovenskej internátnej budovy.



Na VI Družba univerzita plánuje výmenu viacerých okien, balkónových stien, radiátorov v izbách, opravu postelí, výmenu rozvodov a osvetlenia na chodbách v internátnej časti, opravu striech na budovách D1 a D2. Tento mesiac sa tiež začalo s rekonštrukciou jedálne, ktorá potrvá približne rok. Do rekonštrukcie sa celkovo investuje približne 1,5 milióna eur.



„Po odhalení nedostatkov v projektovej dokumentácii som urobil razantné personálne zmeny a odvtedy sme intenzívne pracovali na tom, aby sme pripravili plány na rekonštrukciu,“ povedal rektor UK. „Tento proces už nemôžeme ďalej odkladať. Je pre nás však dôležité, aby sme pri úpravách v takom veľkom rozsahu dodržali komfort bývania študentov,“ tvrdí Števček. Dodal, že univerzita urobí všetko pre to, aby peniaze na obnovu internátov čerpali efektívne a rýchlo a aby študentom a študentkám zvýšili komfort bývania.