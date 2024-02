Internetové hlasovanie o športovcov 2023 v Banskej Bystrici má víťazov

Banská Bystrica 16. februára (TASR) - Internetové hlasovanie v ankete Najlepší športovci mesta Banská Bystrica za rok 2023, ktoré sa uskutočnilo od 1. do 12. februára, má už víťazov. Športovým favoritom odovzdalo svoje hlasy 2421 Banskobystričanov.



Ako v piatok TASR informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora, víťazom v kategórii jednotlivec sa stal profesionálny hokejista hrajúci za HC '05 Banská Bystrica v slovenskej extralige Rastislav Gašpar, ktorý získal 225 hlasov. V kategórii športový kolektív uspel so 459 hlasmi klub športového cheerleadingu a modernej gymnastiky Fit and Fun Banská Bystrica.



Úspešným športovcom, jednotlivcom a športovým kolektívom, ktorí za minulý rok dosiahli vynikajúce výsledky a zviditeľnili Banskú Bystricu doma i v zahraničí, poďakujú na galavečere 21. marca v Robotníckom dome.