Internistický pavilón v bojnickej nemocnici má stáť 123 miliónov eur

Bojnice 23. novembra (TASR) - Nový pavilón internej medicíny v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach má stáť 123.780.000 eur. Jeho výstavbu chcú financovať z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR.



"Cieľom projektu je výstavba modernej nemocnice, ktorá bude poskytovať komplexnú starostlivosť pre širokú verejnosť. Zariadenie by malo spĺňať funkciu plnohodnotného zdravotníckeho zariadenia s príslušenstvom na diagnostiku a odborné vyšetrenia, s operačnými - zákrokovými sálami a lôžkovou časťou," uviedol zriaďovateľ nemocnice Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) v zámere, ktorý predložil orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.



V novom pavilóne s kapacitou 221 lôžok jedno- a dvojlôžkovými izbami s vlastným sociálnym zázemím bude podľa neho sústredená všetka interná medicína, ale aj ďalšie odbory - neurologické, kožné, pľúcne, geriatrické, oddelenie dlhodobo chorých a rehabilitácie. Celková podlažná plocha navrhovaného objektu bude približne 37.200 štvorcových metrov, nachádzať sa má v juhovýchodnej časti areálu nemocnice za monoblokom A.



V budove so šiestimi nadzemnými a jedným podzemným podlažím nemocnica počíta na oddeleniach s tzv. plávajúcimi lôžkami. Súčasťou stavby bude i parkovisko s nabíjačkami na elektromobily, sadové úpravy, na streche chce osadiť fotovoltické panely.



"Zámerom celej myšlienky je vytvoriť nemocnicu s priamou orientáciou na pacienta či už na samotných oddeleniach, alebo v ambulantnej a rehabilitačnej časti. Nemocnica je navrhnutá so zreteľom na vyššiu efektívnosť práce zamestnancov a vyšší komfort pacientov. Požiadavkou nemocnice bolo vytvorenie jednotlivých klastrov podľa charakteru rozdelených po podlažiach," dodala trenčianska krajská samospráva.