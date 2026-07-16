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Internú časť urgentného príjmu UNLP Košice dočasne presťahujú

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Na snímke Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach. Foto: TASR František Iván

Nemocnica žiada pacientov a ich blízkych, aby venovali zvýšenú pozornosť orientačnému značeniu a rešpektovali dočasné organizačné opatrenia.

Autor TASR
Košice 16. júla (TASR) - Interná časť oddelenia urgentného príjmu Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) Košice na Rastislavovej ulici bude od štvrtka dočasne poskytovať zdravotnú starostlivosť v pavilóne 18, kde sídli neurológia, na štvrtom poschodí. Informovala o tom UNLP na sociálnej sieti.

Presťahovanie súvisí s plánovanou rekonštrukciou pôvodných priestorov, ktorá prispeje k ich modernizácii a zlepšeniu podmienok poskytovania urgentnej zdravotnej starostlivosti,“ uviedla nemocnica.

Počas sťahovania, ktoré potrvá do 15.30 h, pacientov presmerujú na urgentný príjem na Triede SNP 1. Po 15.30 h bude urgentná starostlivosť opäť poskytovaná v areáli na Rastislavovej ulici.

Nemocnica žiada pacientov a ich blízkych, aby venovali zvýšenú pozornosť orientačnému značeniu a rešpektovali dočasné organizačné opatrenia.
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