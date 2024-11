Interval odvozu kuchynského bioodpadu sa od novembra opäť mení

Bratislava 1. novembra (TASR) - Interval odvozu kuchynského bioopadu v Bratislave sa od pondelka (4. 11.) opäť mení. Po novom ho bude mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) odvážať raz za týždeň, namiesto doterajších dvakrát týždenne. Informuje o tom na svojom webe. Ide o sezónnu zmenu intervalu odvozu.



"V takomto intervale sa bude kuchynský bioodpad odvážať až do 29. marca 2025," približuje OLO s tým, že v týždni od 31. marca 2025 sa interval opäť zmení na dvakrát do týždňa.



Kuchynský bioodpad sa v Bratislave zbiera celoročne. Interval odvozov sa mení sezónne, a to dvakrát ročne na základe mestského všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.