V Trenčíne bude podujatie Interview Day 2023

Trenčín 14. marca (TASR) - Desať stredných škôl z okresov Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom a Považská Bystrica sa zapojí do Trenčianskeho Interview Day 2023. Zamestnávatelia budú mať možnosť spoznať svojich budúcich zamestnancov. Informoval o tom marketingový manažér Národného kariérneho centra (NAKAC) Miroslav Koleník.



Podujatie pripravilo Národné kariérne centrum (NAKAC) v trenčianskom Piano klube, kde sa 22. marca uskutočnia hromadné pohovory so stredoškolákmi, počas ktorých budú mať firmy možnosť predstaviť svoju činnosť a ponúknuť končiacim študentom stredných škôl voľné pracovné miesta.



"Na podujatí sa zúčastnia veľké firmy s celoslovenskou pôsobnosťou, ako aj stredné a malé lokálne firmy. Zastúpené budú aj štátne inštitúcie, ako Ozbrojené sily SR a Policajný zbor SR. Toto podujatie sa bude konať aj v ďalších troch mestách," doplnil Koleník s tým, že spoločnosti majú možnosť porozprávať sa s približne 300 študentmi v každom meste.



"Interview Day slúži na získanie informácií o zamestnávateľoch, ktoré študenti potrebujú na správne rozhodnutie o svojom budúcom povolaní. Otvára sa pre nich možnosť uzavrieť pracovnú zmluvu priamo na podujatí, prípadne sa so zamestnávateľom dohodnúť na konkrétnej pracovnej ponuke po ukončení štúdia," priblížil Igor Holéczy z Národného kariérneho centra.



V Trenčíne sa na Interview Day zúčastnia PMP Montex, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Trenčín, Koval Systems, Ozbrojené sily SR, regrutačná skupina Trenčín, Považský cukor Freudenberg Filtration Technologies, Slovak Telekom a iné.