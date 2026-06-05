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Intoxikovaní tínedžeri: Polícia vyšetruje prípad v obci Ožďany
U 17-ročného a 16-ročného chlapca došlo v druhej polovici mája k zdravotným ťažkostiam, ktoré si vyžiadali zásah záchranárov.
Autor TASR
Ožďany 5. júna (TASR) - Polícia naďalej vyšetruje prípad dvoch tínedžerov z obce Ožďany v okrese Rimavská Sobota, ktorí sa intoxikovali doposiaľ neznámou látkou. V súvislosti s prípadom je vedené trestné stíhanie za zločin šírenia toxikománie, obaja mladiství boli niekoľko dni hospitalizovaní v nemocnici.
U 17-ročného a 16-ročného chlapca došlo v druhej polovici mája k zdravotným ťažkostiam, ktoré si vyžiadali zásah záchranárov. Podľa pôvodného stanoviska polície sa mali tínedžeri intoxikovať neznámou látkou, ktorú si údajne objednali z internetu.
„V danej veci bola odobratá krv zaslaná na toxikologický rozbor, avšak výsledok doposiaľ doručený nebol,“ doplnila aktuálne pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
Obaja tínedžeri skončili po intoxikácii neznámou látkou v nemocnici v Rimavskej Sobote, kde strávili niekoľko dní. „Dvaja mladiství pacienti boli hospitalizovaní s podozrením na požitie omamných látok. Po zlepšení zdravotného stavu boli prepustení do domáceho liečenia,“ uviedla pre TASR komunikačná špecialistka siete Penta Hospitals SK Jana Fedáková.
U 17-ročného a 16-ročného chlapca došlo v druhej polovici mája k zdravotným ťažkostiam, ktoré si vyžiadali zásah záchranárov. Podľa pôvodného stanoviska polície sa mali tínedžeri intoxikovať neznámou látkou, ktorú si údajne objednali z internetu.
„V danej veci bola odobratá krv zaslaná na toxikologický rozbor, avšak výsledok doposiaľ doručený nebol,“ doplnila aktuálne pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
Obaja tínedžeri skončili po intoxikácii neznámou látkou v nemocnici v Rimavskej Sobote, kde strávili niekoľko dní. „Dvaja mladiství pacienti boli hospitalizovaní s podozrením na požitie omamných látok. Po zlepšení zdravotného stavu boli prepustení do domáceho liečenia,“ uviedla pre TASR komunikačná špecialistka siete Penta Hospitals SK Jana Fedáková.