< sekcia Regióny
Invazívny javorovec v Prievidzi odstránili z viacerých ulíc
Javorovec je rastlina, ktorá sa rýchlo šíri a negatívne vplýva na pôvodné druhy zelene.
Autor TASR
Prievidza 26. decembra (TASR) - Technické služby mesta Prievidza (TSMPD) pokračujú i v decembri v starostlivosti o verejnú zeleň. V uplynulých dňoch pracovníci mestskej firmy odstránili z vybraných ulíc invazívny javorovec, ktorý sa v minulosti rozšíril aj do mestských lokalít. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Javorovec je rastlina, ktorá sa rýchlo šíri a negatívne vplýva na pôvodné druhy zelene. Jeho spílenie zabezpečili technické služby na Ulici M. Hodžu i Matice slovenskej, kmene v jarných mesiacoch dočistia frézovaním. „Odstránenie javorovca je dôležitým krokom k ochrane mestskej zelene a zdravšieho životného prostredia,“ uviedla vedúca strediska záhradníckych služieb TSMPD Silvia Masariková.
Pracovníci TSMPD tiež zabezpečovali zber lístia, odvoz biologicky rozložiteľného odpadu i opiľovanie drevín na základe podnetov od obyvateľov. „S príchodom chladných dní sa sústreďujú aj na miestne komunikácie. Prioritou je zimná údržba, aby boli cesty a chodníky bezpečné pre vodičov aj chodcov,“ dodala Beňadiková.
Javorovec je rastlina, ktorá sa rýchlo šíri a negatívne vplýva na pôvodné druhy zelene. Jeho spílenie zabezpečili technické služby na Ulici M. Hodžu i Matice slovenskej, kmene v jarných mesiacoch dočistia frézovaním. „Odstránenie javorovca je dôležitým krokom k ochrane mestskej zelene a zdravšieho životného prostredia,“ uviedla vedúca strediska záhradníckych služieb TSMPD Silvia Masariková.
Pracovníci TSMPD tiež zabezpečovali zber lístia, odvoz biologicky rozložiteľného odpadu i opiľovanie drevín na základe podnetov od obyvateľov. „S príchodom chladných dní sa sústreďujú aj na miestne komunikácie. Prioritou je zimná údržba, aby boli cesty a chodníky bezpečné pre vodičov aj chodcov,“ dodala Beňadiková.