< sekcia Regióny
Invázne rastliny sú v cenných biotopov najmä v Laskomerskej doline
Autor TASR
Banská Bystrica 29. marca (TASR) - V Banskej Bystrici invázne rastliny zasahujú do cenných biotopov najmä v Laskomerskej doline, ktorá je biotopom vzácneho vstavačovca májového. Je to orchidea, ktorá počas mája začína kvitnúť po celom Slovensku v mnohých mokraďových biotopoch. TASR o tom informovala Barbara Károlyová z kancelárie primátora.
Eva Furčáková z oddelenia životného prostredia banskobystrického mestského úradu dodala, že pre záchranu biotopu tohto vzácneho druhu v minulých rokoch organizovali brigádu. Cieľom bolo odstránenie inváznych druhov bylín v danej lokalite, konkrétne zlatobyle a pohánkovca. „Údržbu dotknutej lokality v Laskomerskej doline v súčasnosti robí mestská príspevková organizácia Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica (ZAaRES),“ objasnila s tým, že využívajú viacúčelový stroj a údržbu svahovitých pozemkov.
Údržbu mestských pozemkov vrátane likvidácie inváznych rastlín má v kompetencii ZAaRES. V Banskej Bystrici evidujú 18 plôch s výskytom inváznych druhov rastlín, ktoré podľa Furčákovej pravidelne kontrolujú. Tieto plochy s výmerou 41.600 štvorcových metrov kosí ZAaRES pravidelne podľa potreby. Na plochách s výskytom pohánkovca zabezpečuje pred kosbou chemické ošetrenie územia.
Ako uviedla, najvýraznejšie a najviditeľnejšie sú invázne rastliny popri cestách, železničných tratiach a na neudržiavaných nekosených pozemkoch. Šíria sa aj v lokalitách bývalých priemyselných závodov či zrušených záhradkárskych osád. Najúčinnejší spôsob boja proti nim je podľa nej pravidelné kosenie. „Práve ručné kosenie a pastva v minulosti zabraňovali šíreniu nepôvodných druhov rastlín a prispievali k zvyšovaniu rozmanitosti našich spoločenstiev,“ poznamenala.
Mesto pripomína, že v boji s inváznymi rastlinami postupuje v zmysle platnej legislatívy. Po zistení ich výskytu na súkromných pozemkoch zasiela ich vlastníkom výzvy na odstránenie. „Samospráva tiež každoročne v jarnom období zverejňuje informáciu vlastníkom, správcom a užívateľom pozemkov na území mesta o povinnom odstraňovaní inváznych rastlín,“ reaguje. Informácia obsahuje postupy likvidácie, súčasťou sú tiež fotografie jednotlivých inváznych druhoch spolu s ich popisom.
