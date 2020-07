Investícia do kongresového cestovného ruchu sa vráti mnohonásobne

Bratislava 14. júla (TASR) - Kongresový cestovný ruch je jednou z najväčších exportných príležitostí pre slovenskú ekonomiku. Investícia do neho sa vráti mnohonásobne. Tvrdí to Bratislavská organizácia cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board (BTB). Spolu so svojím oddelením Bratislava Convention Bureau (BCB) má ambíciu umiestniť Bratislavu a Slovensko na európsku kongresovú mapu.



BTB poukazuje na zistenia asociácie International Congress and Convention Association (ICCA), podľa ktorých jeden účastník kongresu znamená pre slovenskú ekonomiku tržby na úrovni 386 eur za deň, pričom priemerný kongres trvá štyri dni. "Najväčšie kongresy v Bratislave, Eurotox 2017, Wonca Europe 2019 a IIW 2019 s počtom 1300, 2000 a 1700 delegátov znamenali priamy prínos do ekonomiky štátu zhruba 7,7 milióna eur. Potenciálny finančný prínos budúcich kongresov usporiadaných v Bratislave je preto ohromný," tvrdí organizácia.



Predseda predstavenstva BTB Vladimír Grežo povedal, že ich oddelenie BCB vyvíja iniciatívu pre podporu kongresového cestovného ruchu. "Naše aktivity sú zamerané na takzvaný 'hardware', čiže propagáciu kapacít a infraštruktúry pre business meetings (hotely, venues, kongresové centrá) a takzvaný 'software', čiže strategický marketing a branding destinácie, konkrétne propagačné aktivity, reprezentáciu na zahraničných podujatiach a operatívu," vysvetlil.



Odvetvie, ktoré sa medzinárodne označuje ako business meetings, podľa BTB predstavuje ideálnu formu cestovného ruchu. Prináša totiž lukratívnu a vzdelanú klientelu, nespôsobuje masový turizmus, pozitívne ovplyvňuje sezónnosť a predstavuje potenciál pre širší región danej destinácie. "Celosvetovo ide o jedného z najväčších zamestnávateľov vôbec," poznamenala organizácia. Vedúca oddelenia BCB vidí rozmer kongresov aj v ich nefinančnom prínose, akými sú reputačný efekt pre mesto, stúpajúca kvalita služieb, zamestnanosť, výmena odborného know-how a priamy vplyv na zahraničné investície. Z kongresového cestovného ruchu môže profitovať štát, mestá a ich obyvatelia, regióny i súkromný sektor.



Odborník na cestovný ruch a predseda komory hotelov a reštaurácií BTB Michal Naď tvrdí, že medzinárodné mítingy, konferencie a kongresy sú neoddeliteľnou súčasťou cestovného ruchu v hlavných mestách a Bratislava nie je výnimkou. V hoteloch podľa neho tvorí významný podiel zdrojov príjmu, až na úrovni 40 percent. "Posledné roky dopyt po organizácii veľkých podujatí rástol, avšak nedostatočná infraštruktúra ho brzdila. Preto podpora výstavby kongresového centra môže byť vnímaná ako významná pomoc podnikateľom v tejto neľahkej dobe," poznamenal.



Podporu zámeru výstavby Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC) v Bratislave vyjadrila vláda Petra Pellegriniho 12. februára 2020, na vtedajšom rokovaní schválila vyčlenenie 60 miliónov eur, ktoré sa majú investovať do roku 2026. Financovanie sa má realizovať prostredníctvom účelovej dotácie, ktorú bude čerpať občianske združenie Národné kultúrne a kongresové centrum. Podmienkou uvoľnenia peňazí je však konkrétna štúdia s presnou lokalizáciou budúceho NKKC, projekt má zhodnotiť Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií (MF) SR, k zámeru sa má vyjadriť aj Protimonopolný úrad SR a Európska komisia (EK).



V júni 2019 ohlásil developer J&T Real Estate, že plánuje vybudovať v blízkosti Pribinovej ulice kongresovo–administratívne centrum pre takmer 2000 účastníkov. Začiatok výstavby očakáva v roku 2022.