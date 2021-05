Investície mesta Martin zlepšia podmienky v zariadeniach pre seniorov

Martin 31. mája (TASR) - Mesto Martin plánuje postaviť nové centrum pre seniorov v mestskej časti Podháj a rekonštruovať denné centrum v mestskej časti Stred. Oba projekty chce ukončiť najneskôr do leta 2022. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Kalmanová.



Doplnila, že investície majú zlepšiť podmienky pre najstarších obyvateľov. "Demografický vývoj na Slovensku i vo svete je charakterizovaný starnutím populácie. Podľa štatistík sa počet starých ľudí počas 21. storočia zdvojnásobí. Práve preto je našou povinnosťou urobiť všetko pre to, aby sme aspoň do určitej miery prispeli k ich dôstojnému a plnohodnotnému životu. Martinskí seniori roky tvrdo pracovali, aby vybudovali naše mesto, a teraz je čas im túto investíciu vrátiť," skonštatoval primátor Martina Ján Danko.



Centrum sociálnych služieb a zariadenie opatrovateľskej služby v mestskej časti Podháj bude na mieste bývalej materskej školy. "Forma sociálnej služby bude celoročná, týždenná alebo denná. Kapacita zariadenia bude 40 lôžok. V budove sa zriadi aj zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou desiatich lôžok a denný stacionár s kapacitou 30 klientov," uviedla Kalmanová.



Rekonštrukcia Zariadenia opatrovateľskej služby a zariadenia pre seniorov na Škultétyho ulici v Martine sa podľa nej týka už existujúceho denného centra. "Jej cieľom je, okrem samotného zlepšenia už poskytovaných služieb, vybudovať aj nové chýbajúce objekty občianskej vybavenosti. S aktuálnou potrebou bezodkladne poskytnúť klientom celodennú, dočasne poskytovanú sociálnu službu. V navrhovanej novej stavbe v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin by mali vzniknúť dve sociálne služby – zariadenie opatrovateľskej služby a zariadenie pre seniorov. Kapacita zariadenia bude 36 lôžok," dodala hovorkyňa mesta Martin.