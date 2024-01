Košický kraj plánuje modernizáciu učební na viacerých SŠ

Košice 3. januára (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) plánuje v budúcom roku modernizáciu odborných učební na viacerých stredných školách vo všetkých regiónoch kraja. Investovať chce aj do Technologického centra a výstavby stredoškolského kampusu v košickej Šaci či prípravy budúceho Tokajského inštitútu vo Viničkách v okrese Trebišov. Informoval o tom Úrad KSK v rámci schváleného rozpočtu na rok 2024.



"Investície na rozvoj kraja budú v 96 percentách predstavovať finančné prostriedky z Európskej únie, štátneho rozpočtu a úverových zdrojov, ďalšie štyri percentá tvoria vlastné príjmy KSK," uviedla hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná. Celkové kapitálové výdavky rátajú s viac ako 41 miliónmi eur. Významná čiastka príde do krajských stredných škôl z európskeho Fondu na spravodlivú transformáciu na podporu odborného vzdelávania.



Rozpočet počíta aj s výstavbou bežeckej dráhy na Gymnáziu v Gelnici, rekonštrukciou atletického oválu na Obchodnej akadémii v Rožňave či rekonštrukciami športových areálov na Gymnáziu v Trebišove a Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Michalovciach.



"Medzi top projekty v kultúre bude v roku 2024 patriť realizácia modernej expozície v Kúrii Zuzana, o ktorú sa postará Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. So žiadosťou o externé zdroje boli podané i ďalšie projekty," oznámila krajská samospráva. V prípade úspešných žiadostí je v pláne rekonštrukcia koniarne v Zemplínskom múzeu v Michalovciach, revitalizácia čeľadníka a parku v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove, ako aj rekonštrukcia Miklušovej väznice pri Východoslovenskom múzeu (VSM) v Košiciach. V sociálnej oblasti realizuje kraj rekonštrukcie s cieľom zvýšenia energetickej efektívnosti v domovoch sociálnych služieb v Prakovciach, Strážskom a Rožňave.



Časť finančných prostriedkov vyčlenil KSK na zelené projekty. V budúcom roku ráta napríklad s monitoringom kvality ovzdušia v okolí cementárne Turňa nad Bodvou. Analýza znečistenia podľa samosprávy ukáže, ako ekologická záťaž vplýva na pôdny ekosystém a potravinový reťazec v blízkosti výrobnej prevádzky.