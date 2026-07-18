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Investície v Partizánskom zabezpečí samospráva z rezervy
Prednostka mestského úradu v Partizánskom Dáša Jakubíková priblížila, že rozpočtová zmena obsahuje rôzne položky, väčšina z nich sa týka rezervného fondu mesta a investícií.
Autor TASR
Partizánske 18. júla (TASR) - Plánované investície z lokálnych virtuálnych investičných rozpočtov pre jednotlivé mestské časti vo výške 400.000 eur bude mesto Partizánske financovať z rezervného fondu. Tretia zmena rozpočtu, ktorú schválili mestskí poslanci na svojom ostatnom rokovaní, mení financovanie investícií z pôvodne plánovaného úveru. Samospráva chce rovnako využiť investičný úver na podporu energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie, vytypovala už i viaceré projekty.
Prednostka mestského úradu v Partizánskom Dáša Jakubíková priblížila, že rozpočtová zmena obsahuje rôzne položky, väčšina z nich sa týka rezervného fondu mesta a investícií. „Najväčšia zmena vo výške 400.000 eur súvisí s tým, že sme na predchádzajúcom zastupiteľstve schválili zmenu financovania investícií, ktoré boli pôvodne plánované z úveru. Vzhľadom na to, že sme vytvorili prebytok finančného hospodárenia a zvýšil sa nám rezervný fond, tieto akcie sa vymieňajú a ruší sa čerpanie úveru,“ ozrejmila Jakubíková.
Čerpanie úveru však do zmeny rozpočtu samospráva podľa nej zaradila, a to konkrétne vo výške 2,4 milióna eur. „Máme pokyn obstarať úverový rámec zo špeciálneho nástroja, ktorý má grantovú formu a ponúkajú ho banky s grantom Slovenského investičného holdingu. Tento sa môže použiť na projekty energetickej efektívnosti a jeho výhodou je to, že vzhľadom na to, že sme súčasťou transformujúcich sa regiónov, ho môžeme čerpať už tento rok,“ spresnila s tým, že úver ponúka i významné finančné zvýhodnenie, pokiaľ mesto dosiahne parametre energetickej efektívnosti v podobe minimálne 30-percentnej úspory elektrickej energie.
Samospráva už vytypovala i tri konkrétne projekty, ktoré chce z úveru zabezpečiť. „Prvým je energetická efektívnosť mestskej knižnice a mestského múzea, kde budeme spolufinancovať projekt pôvodne plánovaný z integrovaných územných investícií (IUI), ktorý sa bohužiaľ ukázal ako nedostatočný na celý rámec. Rozdelili sme ho preto na dve časti - energetická efektívnosť a celková prestavba budovy pôjde z toho nástroja a interiér a muzeálna expozícia z grantu, ktorý môžeme dostať z IUI,“ priblížila prednostka.
Mesto bude podľa nej ďalej pracovať aj na projektovej dokumentácii pre zlepšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy Makarenkova a má hotovú projektovú dokumentáciu na zlepšenie energetickej efektívnosti zostávajúcich pavilónov na Základnej škole Malinovského.
„Toto sú tri veľké investície, na ktorých ideme v nasledujúcich mesiacoch pracovať. Niektoré máme vo fáze projektu, niektoré ideme projekčne pripravovať a ideme rokovať s bankami, aké môžeme dostať úverové podmienky,“ zhrnula Jakubíková.
Prednostka mestského úradu v Partizánskom Dáša Jakubíková priblížila, že rozpočtová zmena obsahuje rôzne položky, väčšina z nich sa týka rezervného fondu mesta a investícií. „Najväčšia zmena vo výške 400.000 eur súvisí s tým, že sme na predchádzajúcom zastupiteľstve schválili zmenu financovania investícií, ktoré boli pôvodne plánované z úveru. Vzhľadom na to, že sme vytvorili prebytok finančného hospodárenia a zvýšil sa nám rezervný fond, tieto akcie sa vymieňajú a ruší sa čerpanie úveru,“ ozrejmila Jakubíková.
Čerpanie úveru však do zmeny rozpočtu samospráva podľa nej zaradila, a to konkrétne vo výške 2,4 milióna eur. „Máme pokyn obstarať úverový rámec zo špeciálneho nástroja, ktorý má grantovú formu a ponúkajú ho banky s grantom Slovenského investičného holdingu. Tento sa môže použiť na projekty energetickej efektívnosti a jeho výhodou je to, že vzhľadom na to, že sme súčasťou transformujúcich sa regiónov, ho môžeme čerpať už tento rok,“ spresnila s tým, že úver ponúka i významné finančné zvýhodnenie, pokiaľ mesto dosiahne parametre energetickej efektívnosti v podobe minimálne 30-percentnej úspory elektrickej energie.
Samospráva už vytypovala i tri konkrétne projekty, ktoré chce z úveru zabezpečiť. „Prvým je energetická efektívnosť mestskej knižnice a mestského múzea, kde budeme spolufinancovať projekt pôvodne plánovaný z integrovaných územných investícií (IUI), ktorý sa bohužiaľ ukázal ako nedostatočný na celý rámec. Rozdelili sme ho preto na dve časti - energetická efektívnosť a celková prestavba budovy pôjde z toho nástroja a interiér a muzeálna expozícia z grantu, ktorý môžeme dostať z IUI,“ priblížila prednostka.
Mesto bude podľa nej ďalej pracovať aj na projektovej dokumentácii pre zlepšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy Makarenkova a má hotovú projektovú dokumentáciu na zlepšenie energetickej efektívnosti zostávajúcich pavilónov na Základnej škole Malinovského.
„Toto sú tri veľké investície, na ktorých ideme v nasledujúcich mesiacoch pracovať. Niektoré máme vo fáze projektu, niektoré ideme projekčne pripravovať a ideme rokovať s bankami, aké môžeme dostať úverové podmienky,“ zhrnula Jakubíková.