Investičné akcie Humenného pokračujú podľa harmonogramu

Humenné 26. marca (TASR) – Investičné akcie mesta Humenné pokračujú aj v súčasnosti podľa harmonogramu. Informoval o tom Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu na základe výsledkov kontrolného dňa.



"Som veľmi rád, že aj napriek ťažkej situácii, keď riešime obmedzenia v rámci nákazy novým koronavírusom, investičné akcie pokračujú. Videli sme aktuálny stav na všetkých objektoch, ich stavbyvedúci ma ubezpečili, že pokiaľ nezasiahnu opatrenia zo strany vlády alebo ústredného krízového štábu, budú pokračovať, lebo počasie je vyhovujúce," uviedol primátor mesta Miloš Meričko po kontrolnom dni. V rámci obhliadok vo štvrtok skontroloval výstavbu materskej školy v lokalite Podskalka, bytového domu na sídlisku Pod Sokolejom, zariadenia pre seniorov v lokalite Dubník, rekonštrukciu chodníka na Ševčenkovej ulici a v areáli cintorína skontroloval odstránené 20-ročné skladisko hliny, čím sa rozšírila kapacita hrobových miest.



Podľa Škubových slov sa výstavba bytového domu s 38 bytmi aktuálne nachádza na druhom z poschodí, pričom na stavenisku pracuje 12 až 15 osôb. "Práce sa uskutočňujú aj cez víkend, nemalo by preto byť problémom realizovať ešte štyri nadzemné podlažia, poslednou bude konštrukcia strechy," priblížil s tým, že súčasné opatrenia proti rozširovaniu nového koronavírusu sa snažia riešiť prácou v malých skupinkách.



Ako doplnil, chodník na Ševčenkovej ulici, ktorý bude súčasťou plánovaných cyklotrás, bude občanom k dispozícii do dvoch týždňov, materská škola v lokalite Podskalka bude hotová koncom mája a bytovka na sídlisku Pod Sokolejom má termín ukončenia prác do konca júla.