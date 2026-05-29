< sekcia Regióny
Investičné projekty v Radvani si vyžiadali asi pol milióna eur
Nedostatok parkovacích miest bol jedným z najvážnejších problémov.
Autor TASR
Banská Bystrica 29. mája (TASR) - Mesto Banská Bystrica za posledné tri roky zrealizovalo v mestskej časti Radvaň štyri kľúčové investičné projekty. Na Poľnej ulici a Námestí Ľudovíta Štúra sa podarilo vyriešiť nedostatok parkovacích miest, neorganizované státie na zeleni, zničené chodníky a nevyhovujúci stav kontajnerových stojísk. Celkový objem investovaných finančných prostriedkov z mestského rozpočtu dosiahol asi pol milióna eur. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
„Výsledkom finančných prostriedkov, ktoré sme nasmerovali do tejto časti mesta, sú nielen desiatky nových legálnych parkovacích miest, ale i bezpečnejších chodníkov a čistejšieho prostredia,“ konštatoval primátor Ján Nosko.
Nedostatok parkovacích miest bol jedným z najvážnejších problémov. Mesto preinvestovalo 160.500 eur a vybudovalo 33 nových kolmých parkovacích miest. Súčasťou stavebných prác bolo aj ukladanie novej dažďovej kanalizácie a výstavba bezpečného chodníka.
Vo vnútrobloku na Námestí Ľudovíta Štúra - Poľná ulica samospráva obnovila asfaltové povrchy parkoviska a zároveň vybudovala nové stojisko pre polopodzemné kontajnery.
„Radvaň patrí medzi najväčšie sídliská a tlak na parkovanie je tu enormný. Na jednej ulici sme čelili situácii, keď autá pre úzku cestu parkovali pred domami a vozidlá ich museli obchádzať po chodníku, čím ho totálne zdevastovali a ohrozovali peších. Rozhodli sme sa chodník presunúť do novej, bezpečnej polohy, zrekonštruovali a rozšírili sme celú vozovku. Cesta je dnes dostatočne široká, autá parkujú legálne a prejazd je plynulý,“ doplnil viceprimátor Jakub Gajdošík.
Vodiči v tejto lokalite parkovali roky neorganizovane a často na trávnatých plochách. Samospráva preto rozšírila miestnu komunikáciu a vytvorila 36 legálnych parkovacích miest. Súčasťou investície bola i dlhodobo zanedbávaná zóna pri odbočke zo Sládkovičovej ulice na Poľnú v tesnej blízkosti národnej kultúrnej pamiatky Bárczyovského kaštieľa. Mesto obnovilo zničené asfaltové plochy, vybudovalo nový samostatný chodník s priamym napojením na Poľnú ulicu.
„Výsledkom finančných prostriedkov, ktoré sme nasmerovali do tejto časti mesta, sú nielen desiatky nových legálnych parkovacích miest, ale i bezpečnejších chodníkov a čistejšieho prostredia,“ konštatoval primátor Ján Nosko.
Nedostatok parkovacích miest bol jedným z najvážnejších problémov. Mesto preinvestovalo 160.500 eur a vybudovalo 33 nových kolmých parkovacích miest. Súčasťou stavebných prác bolo aj ukladanie novej dažďovej kanalizácie a výstavba bezpečného chodníka.
Vo vnútrobloku na Námestí Ľudovíta Štúra - Poľná ulica samospráva obnovila asfaltové povrchy parkoviska a zároveň vybudovala nové stojisko pre polopodzemné kontajnery.
„Radvaň patrí medzi najväčšie sídliská a tlak na parkovanie je tu enormný. Na jednej ulici sme čelili situácii, keď autá pre úzku cestu parkovali pred domami a vozidlá ich museli obchádzať po chodníku, čím ho totálne zdevastovali a ohrozovali peších. Rozhodli sme sa chodník presunúť do novej, bezpečnej polohy, zrekonštruovali a rozšírili sme celú vozovku. Cesta je dnes dostatočne široká, autá parkujú legálne a prejazd je plynulý,“ doplnil viceprimátor Jakub Gajdošík.
Vodiči v tejto lokalite parkovali roky neorganizovane a často na trávnatých plochách. Samospráva preto rozšírila miestnu komunikáciu a vytvorila 36 legálnych parkovacích miest. Súčasťou investície bola i dlhodobo zanedbávaná zóna pri odbočke zo Sládkovičovej ulice na Poľnú v tesnej blízkosti národnej kultúrnej pamiatky Bárczyovského kaštieľa. Mesto obnovilo zničené asfaltové plochy, vybudovalo nový samostatný chodník s priamym napojením na Poľnú ulicu.