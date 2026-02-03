< sekcia Regióny
Investičnou prioritou Levoče je výstavba nájomných bytov
Samospráva v tomto roku zavádza aj množstevný zber odpadu z domácností, na ktorý získala dotáciu z Ministerstva životného prostredia SR.
Autor TASR
Levoča 3. februára (TASR) - Mesto Levoča má v tomto roku naplánovaných viacero investičných aktivít. Jednou z hlavných priorít je výstavba 30 nájomných bytov na Ulici Viktora Greschika. Okrem toho samospráva zrevitalizuje amfiteáter, zmodernizuje areál Základnej školy (ZŠ) Gašpara Haina i severozápadnú radiálu v hradbovom opevnení. Pre TASR to potvrdila vedúca oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebného úradu mesta Lenka Petrášová.
Projekt mestského nájomného bývania zahŕňa výstavbu piatich trojpodlažných bytoviek vrátane infraštruktúry. Stavebné práce by mali byť ukončené najneskôr v lete 2027 a celkové náklady sú približne 3,5 milióna eur s DPH. Projekt je financovaný prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, dotácie Ministerstva dopravy SR a vlastných zdrojov mesta.
Spolu s poľským mestom Stary Sacz realizuje Levoča cezhraničný projekt s názvom Orbisféra - spájame ľudí a ich cesty. „V rámci neho revitalizujeme areál amfiteátra na severnom okraji mesta medzi Kežmarskou cestou a Križným potokom. Vznikne tam moderný, bezbariérový kultúrno-rekreačný areál a dominantou bude zastrešené polkruhové javisko a hľadisko s kapacitou približne 700 divákov. Súčasťou areálu budú oddychové zóny, pričom projekt kladie dôraz na inklúziu a dostupnosť,“ priblížila Petrášová. Amfiteáter by mali sprístupniť do leta a celkové náklady sú na úrovni dva milióny eur. Tento projekt je financovaný z programu Interreg Poľsko - Slovensko, štátneho a mestského rozpočtu.
V ZŠ Gašpara Haina mesto vďaka dotácii z rezortu investícií obnoví multifunkčné ihrisko a pribudne tam aj exteriérová učebňa. „Stavebné práce by mali byť ukončené do mája. Náklady na realizáciu projektu presahujú 500.000 eur,“ dodala Petrášová s tým, že majú vypracovanú projektovú dokumentáciu aj na zníženia energetickej náročnosti jedálne a telocvične ZŠ.
Rovnako do leta má byť hotová aj rekonštrukcia Košickej a Novej ulice, ktoré sú súčasťou severozápadnej radiály hradobného opevnenia a tvoria hlavné prepojenie historického centra s cestou I/18. Cieľom projektu, ktorého hodnota je približne 400.000 eur, je zvýšenie bezpečnosti, zníženie negatívnych vplyvov dopravy a zlepšenie estetického vzhľadu priestoru. Projekt mesto financuje z vlastného rozpočtu a dotácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Tento rok zrealizujú aj tretiu etapu cykloturistického chodníka od Levočskej priehrady po chatovú osadu na Fedorkinom Jarku. Vznikne tak priame prepojenie mesta s rekreačnou oblasťou Levočská dolina. Náklady sú na úrovni 600.000 eur, práce by mali ukončiť v lete a financovanie je rovnaké ako v predošlom projekte.
Samospráva v tomto roku zavádza aj množstevný zber odpadu z domácností, na ktorý získala dotáciu z Ministerstva životného prostredia SR. V rámci projektu plánuje výstavbu uzamykateľných a prístupovo regulovaných stojísk. Okrem toho mesto plánuje z vlastných zdrojov rekonštrukciu mosta na Potočnej ulici a v závislosti od dostupných financií aj mosta na ulici Predmestie. Chce tiež budovať parkovacie plochy a obratisko na sídlisku Západ.
