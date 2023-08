Investičný dlh v prípade Polikliniky Tehelná je podľa Bratislavy veľký

Bratislava 8. augusta (TASR) - Magistrát hlavného mesta a bratislavské Nové Mesto deklarujú rokovania o budúcnosti Polikliniky Tehelná. Uviedli to vo svojich reakciách pre TASR. Investičný dlh nehnuteľnosti je však podľa mesta značný s odhadom vyše 15 miliónov eur. Zvažuje preto svoje finančné možnosti spojené nielen s jej kúpou, ale aj následnou rekonštrukciou.



Magistrát tvrdí, že jeho zástupcovia sa koncom júna zúčastnili na fyzickej prehliadke polikliniky. Stretli sa aj s vedením štátnej spoločnosti MH Manažment, ktorá je akcionárom spoločnosti Poliklinika Tehelná.



"O stave nehnuteľnosti, ako aj o ďalšom spoločnom postupe magistrát rokoval aj so starostom mestskej časti Nové Mesto Matúšom Čupkom. Podľa vzájomnej dohody bude ešte v priebehu augusta zvolané ďalšie stretnutie so zástupcami spoločnosti MH Manažment," uviedol pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla. Z novomestského miestneho úradu informovali, že o budúcnosti budovy polikliniky rokujú priebežne so všetkými partnermi.



Z nedávnych vyjadrení MH Manažmentu pre TASR však vyplýva, že ani po mesiacoch v rokovaniach nenastal posun. Spoločnosť tvrdí, že si magistrát stále neprevzal ani poklady, ktoré si vyžiadal ešte vlani v decembri. Odpoveď ani ponuku neeviduje doteraz ani od mestskej časti.



Pripomína, že to bola práve samospráva, ktorá prejavila záujem o rokovanie počas vtedy prebiehajúcej súťaže. Spoločnosť ju aj preto približne dva týždne pred uplynutím lehoty zrušila. Budúcnosť polikliniky sa pred vlaňajšími spojenými samosprávnymi voľbami stala témou niektorých kandidátov. Podľa primátora Bratislavy Matúša Valla vyvolával predaj budovy obavy, že by sa dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti v tejto časti mesta mohla zhoršiť. Zachovanie zdravotníckej funkcie polikliniky označil po stretnutí s vtedajším ministrom zdravotníctva za kľúčové.



Súťaž na predaj polikliniky bola vyhlásená vlani začiatkom júla. Východisková kúpna cena bola znaleckým posudkom stanovená na 14,7 milióna eur s DPH. Rezort hospodárstva, pod ktorý MH Manažment spadá, totiž nie je z dlhodobého hľadiska schopný budovu prevádzkovať a ani zabezpečiť financovanie nevyhnutných investícií. Budova si pritom vyžaduje investície do rekonštrukcie. Len na urgentnú sanáciu treba približne milión eur.



MH Manažment, nástupnícka organizácia po zaniknutom Fonde národného majetku SR, viackrát deklaroval, že príchodom nového vlastníka sa nezmení ani jedna nájomná zmluva a nezruší sa ani jedna ambulancia. Budova musí byť využívaná len na účely, na ktoré bola skolaudovaná.