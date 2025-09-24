< sekcia Regióny
Investičný úver pôjde na obnovu mostov aj ciest v Banskej Bystrici
Autor TASR
Banská Bystrica 24. septembra (TASR) - Na obnovu a výstavbu mostov, ciest, chodníkov v zlom technickom stave a budovanie parkovísk v Banskej Bystrici bude smerovať investičný úver vo výške desať miliónov eur, ktorý si môže dovoliť mesto čerpať vďaka dobrému hospodáreniu. Ide o projektové zámery, ktoré nie je možné v dostatočnej miere financovať z európskych fondov. Návrh vedenia mesta schválili v utorok (23. 9.) mestskí poslanci. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
„Dlhé roky voláme po zmene financovania samospráv, ktorá by zabezpečila dlhodobú udržateľnosť a starostlivosť o našu dopravnú infraštruktúru. Keďže nemáme žiadne signály o tom, že by k tomu zo strany vlády malo dôjsť a vlastné zdroje v mestskom rozpočte sú obmedzené, čerpanie úveru je možnosť, ako zabezpečiť zníženie technologického dlhu na mostoch, cestách či chodníkoch, ktorých obnovu nevieme pokryť v dostatočnej miere z európskych fondov. Vďaka bohatej projektovej príprave, dobrému hospodáreniu a nízkej zadlženosti si môžeme dovoliť čerpať úver vo výške desať miliónov eur a zaistiť ďalší rozvoj nášho mesta,“ vysvetlil primátor Ján Nosko.
Samospráva vypracovala prehľad akútnych problémov, ktorých riešenie má byť financované z úveru. Ide napríklad o rekonštrukciu podchodu v Kapitulskej ulici, riešenie mosta v Kremničke ponad rýchlostnú cestu R1, realizáciu opatrení vyplývajúcich z diagnostiky Radvanského mosta, dofinancovanie výstavby parkoviska na Tatranskej ulici a tiež o obnovu ciest a chodníkov vo viacerých častiach mesta. Vďaka financiám z úveru by mali pribudnúť parkoviská v Podlaviciach, v Lazovnej ulici, ako i parkovacie miesta na Moskovskej. Obnovou by mala prejsť aj križovatka pri Kazačku na Uhlisku.
„Návrh jednotlivých stavieb a rekonštrukcií v rámci dopravnej infraštruktúry je zostavený na základe zhodnotenia odborného útvaru mesta a zároveň je prienikom požiadaviek poslancov mestského zastupiteľstva do rozpočtu. Na základe toho vznikol zoznam úsekov, ktorý môže byť modifikovaný vzhľadom na to, v akom stave sa nachádzajú. Čerpanie úveru je podmienené aj pripravenosťou projektu, vysúťaženou sumou vo verejnom obstarávaní alebo predpokladanou hodnotou zákazky. O každej jednej investičnej akcii budú rozhodovať poslanci,“ doplnil Nosko.
