Investor by chcel vybudovať okružnú križovatku v Liptovskej Ondrašovej

Liptovský Mikuláš 10. novembra (TASR) - Komplikovanú dopravnú situáciu v blízkosti obchodného reťazca v liptovskomikulášskej mestskej časti Liptovská Ondrašová by mohla vyriešiť okružná križovatka. Predstavitelia radnice sa v stredu stretli so zástupcami investora, ktorý plánuje postaviť v tejto časti mesta obchodné centrum s viacerými prevádzkami. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Retail park by mal vyrásť na nevyužitej ploche za čerpacou stanicou po pravej strane cesty druhej triedy z Liptovskej Ondrašovej smerom do mesta. "Potešilo nás, že investor už v prípravnej fáze rieši nielen napojenie svojho centra, ale aj okolitých firiem na cestu druhej triedy formou kruhového objazdu. K príprave pristupuje seriózne, o čom svedčí, že si už dal vypracovať dopravno-inžiniersky prieskum. Ten hovorí o počtoch vozidiel, ktoré miestom prechádzajú," poznamenal viceprimátor Ľuboš Trizna.



Podľa Triznu by vybudovanie okružnej križovatky výrazne prispelo k bezpečnosti v lokalite. Zdôraznil, že zo strany mesta zaznela aj požiadavka na vybudovanie autobusovej zastávky.



"Verím, že sa táto investícia podarí zrealizovať a motoristi sa tak v budúcnosti vyhnú kolíznym situáciám, ktoré v lokalite vznikajú," doplnil viceprimátor.