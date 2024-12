Investor chce na Graniari v B. Bystrici vybudovať bytové domy

Banská Bystrica 30. decembra (TASR) - V lokalite Graniar v Banskej Bystrici by mohli pribudnúť nové bytové domy celkom s 88 bytmi. V rámci projektu je plánovaná aj výstavba budovy pre občiansku vybavenosť, ktorej súčasťou by bola tiež vyhliadková lávka s výhľadom na historické centrum mesta. Počíta s tým zámer spoločnosti Technotrade Invest, ktorý bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Investor v rámci projektu novostavby občianskej vybavenosti a hromadného bývania s názvom Graniar - Nad amfiteátrom počíta s výstavbou viacerých objektov. Lokalita sa nachádza medzi rýchlostnou cestou R1 a existujúcou výstavbou rodinných domov na Graniari. Plánovaný projekt pozostáva z výstavby štyroch nízkopodlažných bytových domov s 22 bytovými jednotkami. V lokalite by tak pribudlo celkom 88 nových bytov s príslušenstvom.



"Minimalizáciou pozemných komunikácií sa automobilová doprava k domom presúva do suterénu, aby priestory medzi domami mohli slúžiť obyvateľom a zelenej a modrej infraštruktúre," uvádza investor v zámere. V lokalite je naprojektovaných vyše 200 parkovacích miest, z toho 140 v podzemných garážach.



Súčasťou návrhu je tiež výstavba objektu so zmiešanou funkciou pre potreby občianskej vybavenosti. Budova kruhového pôdorysu má mať jedno nadzemné a dve v teréne zasunuté podlažia, suterén je navrhnutý na parkovanie vozidiel. Objekt by podľa investora mohol v budúcnosti slúžiť napríklad ako obchod či materská škola. "V rámci objektu je navrhnutá aj vyhliadková lávka, ktorá podporí význam a dominantnosť chráneného pohľadu na pamiatkovú rezerváciu Banská Bystrica," uvádza sa v zámere.



Celkové náklady na výstavbu nových bytových domov, objektu pre občiansku vybavenosť a potrebnú infraštruktúru investor odhaduje približne na 13,6 milióna eur. Výstavba by mala trvať 24 mesiacov, s prácami by spoločnosť chcela začať budúci rok.