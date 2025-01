Investor chce prevádzkovať v Trnave drviacu linku na kovový odpad

Trnava 10. januára (TASR) - V priemyselnom areáli na okraji mesta Trnava v katastrálnom území obce Hrnčiarovce nad Parnou plánuje investor vybudovať drviacu linku na kovový odpad. Spoločnosť Zberné suroviny Žilina predložila zámer vybudovania zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov do zisťovacieho konania v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).



"Plocha areálu v súčasnosti pozostáva zo spevnených betónových plôch, nespevnených plôch, manipulačných plôch a nebytových budov. Areál sa nachádza v zastavanom území na okraji mesta Trnava v zóne ďalších priemyselných podnikov medzi železničnou traťou a priemyselnou železničnou vlečkou," uvádza sa v predloženom zámere. Kapacita zariadenia na zber ostatných odpadov má byť 150.000 ton ročne. Rovnakú kapacitu má mať aj zariadenie na zhodnocovanie odpadov. Kapacita na zber nebezpečných odpadov je zamýšľaná na 5000 ton ročne.



Investor plánuje realizovať aj zber starých vozidiel, ktorý by sa vykonával na vonkajšej spevnenej ploche v kontajneri určenom na zber tohto druhu odpadu. "Hlavným cieľom zberu a spracovania odpadov je zabrániť nežiaducemu vzniku nelegálnych skládok odpadov, a tým zabrániť nekontrolovanému zaťažovaniu životného prostredia znečisťujúcimi látkami," uvádza sa ďalej v predloženom zámere. Celkové predpokladané investičné náklady predstavujú 12 miliónov eur. Počet zamestnancov v zariadení je odhadovaný na desať.



Odvádzanie splaškových vôd vznikajúcich v zamýšľanej prevádzke je navrhované cez novovybudovanú areálovú splaškovú kanalizáciu. Dažďové vody v rámci spevnených plôch by mohli byť prečistené cez odlučovač ropných látok. Areál sa podľa informácií zverejnených v zámere nachádza mimo obytnej zóny, najbližšie trvalo obývané objekty sú vzdialené približne 900 metrov vzdušnou čiarou.