Investor chce v Banskej Belej vybudovať rekreačný areál

Banská Belá 27. marca (TASR) – Spoločnosť Delikanti chce v obci Banská Belá vybudovať relaxačno-rekreačný areál Terra Bella založený na prírodných princípoch a zameraný najmä na organizovanie školských výletov a škôl v prírode. Areál má vzniknúť dostavbou ubytovacích objektov v už existujúcom penzióne Gazdáčik. Pre TASR to potvrdil konateľ spoločnosti Delikanti Pavol Mikula.



„Penzión s kapacitou 28 lôžok sme po kúpe zrekonštruovali do ekologickejšej podoby vrátane interiérových úprav s použitím hlinených omietok. Následne sme podali zámer o rozšírenie kapacity o ďalších 40 lôžok v časti hospodárskeho dvora,“ uviedol Mikula. Nové ubytovacie kapacity by mali vzniknúť v drevodomoch, zámer obsahuje aj výstavbu centrálneho spoločenského objektu na hromadné akcie, ktorého súčasťou by mohla byť sauna i wellness.



„Aktuálne už rok čakáme na vyjadrenia príslušných úradov,“ povedal Mikula. Ako dodal, obec je voči zámeru ústretová, keďže projekt nadväzuje na dvadsaťročnú históriu penziónu. Rozšírenie ubytovacích kapacít by podľa investora prinieslo vznik minimálne 10 až 12 nových pracovných miest, celá investícia podľa aktuálneho zámeru prevyšuje milión eur.



Relaxačno-rekreačný areál Terra Bella má byť v budúcnosti zameraný najmä na školské výlety a školy v prírode. „Cieľom je, aby sa deti z mesta mohli dostať do prostredia, kde žijú hospodárske zvieratá ako kone, ovce, kozy či sliepky,“ vysvetlil Mikula s tým, že projekt chce nadviazať aj na históriu penziónu v oblasti hipoterapie a fytoterapie. „Vybudovať by sme chceli aj včelíny s možnosťou ubytovania, ktoré majú priaznivé účinky, napríklad pri problémoch s alergiami,“ dodal Mikula.