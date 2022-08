Investor chce v Bystričanoch postaviť závod na výrobu drevených podláh

Bystričany 9. augusta (TASR) - Súkromný investor z Malajzie má záujem v Bystričanoch v okrese Prievidza postaviť závod na výrobu drevených podláh. Investičný zámer chce realizovať v priestore bývalého družstva, spôsob predaja pozemkov v zmysle osobitného zreteľa odobrili obecní poslanci na svojom poslednom rokovaní.



Výrobnú halu v lokalite neďaleko čistiarne odpadových vôd chce vybudovať spoločnosť Forestry Timber, ktorá sa špecializuje na výrobu drevených podláh. Na pozemkoch chce zriadiť i pílu. "Ak sa tento zámer zrealizuje podľa predloženého plánu investora, priamo v našej obci by v prvej fáze vzniklo 50 až 70 pracovných miest," uviedla samospráva na svojej stránke na sociálnej sieti.



Počiatočnú kapacitu výroby trojvrstvových drevených podláh odhadla firma na 1,5 milióna štvorcových metrov (m2) ročne s budúcim rozšírením o ďalšie výrobné linky na kapacitu tri milióny m2 ročne, ozrejmil na rokovaní zastupiteľstva starosta Filip Lukáč.



"Hlavnou surovinou je dub, pri počiatočnej kapacite výroby spoločnosť odhaduje ročnú spotrebu približne 23.000 kubických metrov guľatiny," doplnil Lukáč s tým, že energie chce firma zabezpečiť hlavne spaľovaním drevného odpadu, solárnymi systémami a elektrickou energiou.



"Obec už dlhodobo vyvíja snahu o premeny niektorých území na priemyselný park, keďže vieme, že v roku 2023 končí v Novákoch spaľovanie uhlia a elektráreň. Tým nám vypadnú príjmy do bežného rozpočtu, momentálne na úrovni 65.000 eur," spomenul Lukáč.



Spoločnosť má záujem zrealizovať svoj investičný zámer i na trojici pozemkov vo vlastníctve obce s výmerou spolu viac ako 3700 m2, dva z nich sú vedené v katastri ako orná pôda. V zmysle znaleckého posudku je cena za pozemky vo výške 14 eur za m2.



Samospráva podľa neho v tejto súvislosti na plochách vyvíjala aktivity už od roku 2002, v územnom pláne Trenčianskeho samosprávneho kraja sú určené ako miesto pre rozvoj priemyslu a budúci priemyselný park. "Obec tu vlastní len malú časť, cez 3000 m2. Je tak len jedným z oslovených majiteľov pôdy, pretože investor požaduje v danej lokalite v prvej fáze viac ako 40.000 m2," dodal starosta.



Firma je rodinným podnikom, ktorý založili v roku 1991. Centrálu pre všetky obchodné aktivity má v Kuala Lumpur v Malajzii. Disponuje i obchodným zástupcom pre východnú Európu, ktorý je Slovák. Spoločnosť patrí k najväčším výrobcom drevených podláh na svete. Ročne vyvezie do celého sveta približne šesť miliónov m2 svojich výrobkov.