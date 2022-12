Investor chce v Nitrianskom Rudne postaviť nízkokapacitný bitúnok

Nitrianske Rudno 20. decembra (TASR) - Súkromný investor plánuje v nevyužívanom objekte v Nitrianskom Rudne v okrese Prievidza postaviť nízkokapacitný bitúnok. Náklady na realizáciu investície, ktorou sleduje rozšírenie svojich podnikateľských aktivít v živočíšnej výrobe, odhadol na 270.000 eur.



Nový bitúnok s rozrábkou mäsa a výrobňou mäsových výrobkov chce investor vybudovať v objekte, ktorý už v minulosti slúžil ako bitúnok a je v súčasnej dobe mimo prevádzky a chátra, a to prostredníctvom jeho nadstavby a prístavby, priblížil miestny podnikateľ Eduard Pánis v zámere, ktorý predložil orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.



Bitúnok má mať podľa jeho zámeru nízku kapacitu, investor tam počíta s porážkou približne dvoch kusov hovädzieho dobytka alebo ošípaných mesačne. "Po usmrtení a rozobratí sa zver premiestni do chladiarní na odležanie, následne pôjde do priestoru rozrábky. Odtiaľ do chladeného skladu, prevádzky výrobne alebo priamo na expedíciu," ozrejmil investor. Mimo toho je podľa neho možné spracovávať v rozrábke aj dovezené štvrtiny hovädzieho alebo polovice ošípaných či zverinu dovezenú v koži pri dodržaní hygienických opatrení zakotvených v prevádzkovom poriadku.



"Vybudovaním navrhovanej prevádzky s malým objemom výroby sa podporí predaj vysokohodnotných a čerstvých slovenských produktov, čo môže prispieť k rozvoju daného regiónu," zdôvodnil investor.