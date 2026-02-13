< sekcia Regióny
Investor chce v Šali vybudovať byty, hotel aj wellness
Developerský projekt by mal byť rozšírením projektu v neďalekých Diakovciach.
Autor TASR
Šaľa 13. februára (TASR) - Spoločnosť Ava stav plánuje vybudovať v Šali projekt Šaľa Residence, Sport and Spa. Zámer uvažuje o výstavbe bytov, hotela, wellnessu s vonkajším bazénom, športového zázemia a podzemného parkovania v areáli bývalého kúpaliska. Zástupca investora Alexander Gyurkovics predstavil zámer na zasadnutí mestského zastupiteľstva vo štvrtok 12. februára.
Developerský projekt by mal byť rozšírením projektu v neďalekých Diakovciach. Jeho súčasťou by bolo 140 bytov na troch podlažiach a apartmánový byt na štvrtom podlaží, hotel s fitness centrom, 400 štvorcových metrov bazénov, päť sáun, na spodnom podlaží hotela by mala byť reštaurácia. Podzemné parkovanie by bolo určené pre 161 vozidiel. Zastavanosť by dosiahla 40 percent. Súčasťou projektu by bolo ihrisko a park pre deti, zeleň. Investor zároveň prisľúbil možnosť spolupráce na výstavbe športovej haly, ktorú mesto plánuje vybudovať.
Viceprimátor Róbert Tölgyesi navrhol, aby mestské zastupiteľstvo pripravilo možnosti, ako by mohlo mesto naložiť s pozemkom bývalého kúpaliska. Mesto si môže podľa jeho slov určiť podmienky, za akých chce pozemok predať alebo prenajať, ako s ním chce ďalej naložiť. „Ak nastane zhoda, môžu sa pripraviť podklady na verejnú obchodnú súťaž na tento pozemok,“ skonštatoval. Poslanci jeho návrh schválili.
