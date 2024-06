Investor chce zvýšiť kapacitu bioplynovej stanice v Moldave nad Bodvou

Moldava nad Bodvou 5. júna (TASR) - Kapacita zhodnocovania odpadov v bioplynovej stanici v katastri mesta Moldava nad Bodvou v okrese Košice - okolie by sa mohla zvýšiť. Vyplýva to zo zámeru, ktorý na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) predložila spoločnosť Biolik energy.



Účelom navrhovanej činnosti je zvýšenie kapacity zhodnocovania odpadov v zariadení spoločnosti s kapacitou nad 5000 ton ročne. Vychádzajúc z technológie a hygienizačnej linky by kapacita zhodnoteného odpadu mohla dosiahnuť maximálne 24.960 ton za rok.



"Navrhovaná činnosť je lokalizovaná v existujúcom areáli bioplynovej stanice Moldava nad Bodvou. Odpady, ktoré budú skladované v navrhovanej hale budú po procese hygienizácie prepravované potrubím do zásobníka bioplynovej stanice, kde budú zhodnocované. Dotknuté územie je v súčasnosti nevyužívané a územným plánom definované ako územie priemyselnej výroby a skladov," uvádza sa v zámere.



Jednopodlažná výrobná hala je navrhnutá na skladovanie a manipuláciu maximálneho množstva odpadu v objeme 50 ton.



Firma odhaduje celkové predpokladané náklady na realizáciu na sumu 780.000 eur. Z toho majú predstavovať náklady na výrobnú halu 480.000 eur a na technológiu ďalších 300.000 eur. S prevádzkou chcú začať v poslednom štvrťroku tohto roka.