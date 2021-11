Investor lyžiarskej haly na Donovaloch chce, aby ďalej posudzovali EIA

Bratislava 23. novembra (TASR) - Investor lyžiarskej haly na Donovaloch chce, aby sa v prípade jeho projektu pokračovalo v posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Okresnému úradu v Banskej Bystrici preto predložil doplnenú správu o hodnotení. Pre TASR to uviedol advokát Marián Bošanský, zastupujúci spoločnosť Donovalley, ktorá plánuje halu postaviť. Rozkladová komisia Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR zatiaľ nerozhodla o rozklade investora voči rozhodnutiu o zastavení konania posudzovania vplyvov na životné prostredie.



"Postup, aby ďalej konal okresný úrad, vychádza z prebiehajúceho konania o rozklade na Ministerstve životného prostredia SR," spresnil Bošanský. Poukázal pritom na zistenia envirorezortu v rozkladovom konaní, že Okresný úrad Banská Bystrica pochybil, keď navrhovateľa nevyzval na doplnenie podania. "Vzhľadom na dané vyjadrenie ministerstva došlo zo strany investora k doplneniu správy o hodnotení," priblížil advokát.



Prvostupňové rozhodnutia MŽP, ktoré sú napadnuté rozkladom, pripravuje takzvaná rozkladová komisia, ktorá vybavuje prípady v poradí, v akom jej boli doručené. "Mnohokrát ide o skutkovo a právne zložitejšie prípady, ktoré si vyžadujú dôsledné naštudovanie problematiky zo strany všetkých členov rozkladovej komisie. To je aj prípad výstavby lyžiarskej haly na Donovaloch," skonštatovalo pre TASR ministerstvo. Deklaruje, že sa v konaní zameriava na dodržanie legislatívy, a to najmä v oblasti ochrany životného prostredia.



Bošanský pripomína, že MŽP malo o rozklade z marca do tohto roka rozhodnúť do 30, respektíve 60 dní, avšak nestalo sa tak. "V septembri sme preto podali sťažnosť proti nečinnosti orgánu verejnej správy a podnet na vykonanie opatrenia proti nečinnosti ministerstva," spresnil. V auguste advokát pre TASR povedal, že ak envirorezort v najbližšej dobe nerozhodne o rozklade, investor zváži ďalšie právne kroky voči nemu a jeho konaniu. Zatiaľ však podľa Bošanskeho k podaniu žaloby nedošlo.



V minulom roku envirorezort prebral konanie o výstavbe letnej lyžiarskej haly. Chcel preveriť podmienky na vydanie záverečného stanoviska s dôrazom na ochranu prírody. Pozrieť sa mal aj na kroky, ktoré podnikol okresný úrad. MŽP zastavilo proces EIA, pretože investor neodstránil nedostatky vo svojom zámere, ktoré rezort požadoval. Proces EIA je nevyhnutný najmä pri väčších investičných projektoch. Projektový manažér haly Igor Obšajsník povedal, že spoločnosť Donovalley v procese výstavby letnej lyžiarskej haly nepochybila.



Lyžiarska hala Donovalley Resort má slúžiť na celoročné lyžovanie, snoubordovanie, plávanie, korčuľovanie a hokej. Súčasťou haly by mali byť aj reštaurácie a bary, hotel, oddychová zóna a konferenčné priestory, uvádza sa v zámere projektu. Hala by mala mať rozlohu 4,48 hektára a stáť 60 miliónov eur. Petíciu proti jej výstavbe podpísalo viac ako 23.000 ľudí.