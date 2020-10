Investor musí počkať s výstavbou lyžiarskej haly na Donovaloch

Bratislava 21. októbra (TASR) - Odbor výstavby a bytovej politiky Okresného úradu (OÚ) Banská Bystrica zrušil rozhodnutie obce Donovaly o umiestnení lyžiarskej haly Donovalley Resort. Vec vracia na nové prerokovanie a rozhodnutie. Vyplýva to z rozhodnutia OÚ Banská Bystrica zverejnenom na webovej stránke. Projektový manažér Igor Obšajsník pre TASR priblížil, že začiatkom októbra OÚ v Banskej Bystrici zrušil rozhodnutie vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredia (EIA). Investor nateraz nemôže pokračovať v realizácii projektu, potvrdil.



K informácii o vrátení konania vo veci umiestnenia stavby späť na stavebný úrad sa Obšajsník nevie momentálne vyjadriť. Nevie, či bol problém v procese, projekte, vyrovnaní sa s námietkami alebo v niečom inom.



"Zrušenie rozhodnutia o posudzovaní vplyvov projektu na životné prostredie nás nepríjemne prekvapilo. Pripravili sme ho v dobrej viere na základe právoplatných povolení, z ktorých jedno je teraz po dva a pol roku zatiaľ neprávoplatne zrušené," uviedol Obšajsník.



Dodal, že ich spoločnosti tak v prípade právoplatnosti tohto rozhodnutia vzniknú značné náklady a škoda veľkého rozsahu. "Tú však znášať nemienime, lebo sme ju nespôsobili. Naša dôvera v prezumpciu správnosti úradných rozhodnutí a stabilitu podnikateľského prostredia je vážne narušená," podotkol Obšajsník. Keďže rozhodnutie má spoločnosť k dispozícií krátky čas, ďalšie kroky zváži až po jeho dôslednom preštudovaní.



Krytá lyžiarska hala bude podľa Obšajsníka na zasnežovanie využívať dažďovú a technickú vodu. Stála teplota v nej bude pod bodom mrazu a sneh sa v nej nebude topiť. Na prevádzku bude okrem prvotného zasneženia potrebné iba minimálne množstvo vody, tvrdí. Hala by sa mala prevádzkovať v úspornom energetickom štandarde, pričom energetické prebytky budú použité na kúrenie a verejnú nabíjaciu stanicu pre elektromobily. Hluková štúdia potvrdila, že projekt sa bude nachádzať pod úrovňou prísnych limitov, skonštatoval projektový manažér.



V júni tohto roka podala okresná prokuratúra žalobu na Krajský súd v Banskej Bystrici vo veci výstavby haly. Dôvodom žaloby je nesúlad všeobecne záväzného nariadenia (VZN) obce Donovaly s územným plánom, ktorý počíta s výstavbou haly. Zmena územného plánu obce Donovaly nie je podľa prokuratúry v súlade s územným plánom Banskobystrického samosprávneho kraja. Donovaly tiež nedodržali zákonný postup pri vyhlásení VZN.



Lyžiarska hala Donovalley Resort má slúžiť na celoročné lyžovanie, snoubordovanie, plávanie, korčuľovanie a hokej. Súčasťou haly by mali byť aj reštaurácie a bary, hotel, oddychová zóna a konferenčné priestory, uvádza sa v zámere projektu. Hala by mala mať rozlohu 4,48 hektára a stáť 60 miliónov eur. Petíciu proti jej výstavbe podpísalo viac ako 23.000 ľudí.