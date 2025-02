Investor plánuje postaviť Centrum ekologického hospodárstva v Skalici

Skalica 11. februára (TASR) - Investor plánuje v Skalici realizovať pilotný projekt na podporu udržateľného rozvoja a ekologických riešení v regióne a postaviť Centrum ekologického hospodárstva. Súčasťou má byť aj zariadenie na energetické využitie odpadov (ZEVO), ktoré zhodnotí odpad tak, že z neho vyrobí elektrickú energiu a teplo. Vyplýva to z informácie o zámere predloženom spoločnosťou GGES v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).



Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie komplexnej prevádzky, ktorá zabezpečí plnohodnotné nakladanie s odpadmi. Centrum by sa malo nachádzať na ploche 90.000 metrov štvorcových. Súčasťou by malo byť školiace stredisko, triediaca linka, kompostáreň a ZEVO. To by podľa investora malo byť schopné spracovať a využiť energeticky až 130.000 ton odpadu za rok.



V zámere sú spomenuté dva varianty. Prvý uvažuje nad inštaláciou klasického kotla so spaľovacím roštom s následnou výrobou pary pre turbogenerátor a vyvedením tepla do dvojice potenciálne vhodných odberných miest. V realizačnom variante číslo dva sa plánuje inštalácia výtavného splyňovača, výsledok ktorého sa následne využije ako energetické palivo v spaľovacej komore pre účely výroby elektriny a zvyškového tepla, ktoré bude vyvedené do odberného miesta.



"Premeníme odpad na užitočné veci, napríklad elektrickú energiu a teplo. Občanom odpad najprv vyvezieme, vytriedime, zrecyklujeme, z bio časti vytvoríme hnojivo a tú časť, ktorá kedysi končila na skládke, premeníme na elektrickú energiu a teplo. Takto vyrobené teplo sa občanom pozitívne prejaví na poplatkoch za vykurovanie," vysvetľuje investor na svojom webe.