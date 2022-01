Investor plánuje v Lučenci výstavbu siedmich bytových domov

Lučenec 17. januára (TASR) – Sedem bytových domov s celkom 115 bytmi chce v Lučenci postaviť bratislavská spoločnosť AVG. Súčasťou projektu City Center Residence je i vybudovanie 111 parkovacích miest, z ktorých desať má byť určených pre elektromobily. Vyplýva to zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Navrhovaný bytový komplex pozostáva zo siedmich bytových domov s piatimi nadzemnými podlažiami. Vo vybraných priestoroch počíta investor aj s doplnkovými funkciami či nebytovými komerčnými priestormi. Bytové domy sa majú nachádzať v širšom centre Lučenca na ulici Martina Rázusa na mieste zbúraných obytných domov.



"Komplex je doplnený príslušnými technologickými a doplnkovými priestormi a úpravami zelene na teréne. Okrem vegetácie obsahuje komplex aj detské ihrisko a medzipriestory doplnené lavičkami," dodáva navrhovateľ v zámere. V návrhu počíta so zastavanou plochou 1365 štvorcových metrov.



Predpokladané náklady na výstavbu bytových domov vyčíslil investor na približne 5,5 milióna eur. V prípade získania potrebných povolení by spoločnosť s výstavbou chcela začať ešte v druhom kvartáli tohto roka. Ukončenie výstavby je naplánované na prvú polovicu roka 2023.