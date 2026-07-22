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Investor plánuje v Prešove výstavbu Rezidencie Teriana za 20 miliónov
Výstavba sa má uskutočniť na ploche 18.542 štvorcových metrov v lokalite pri Ulici Matky Terezy.
Autor TASR
Prešov 22. júla (TASR) - Na juhozápadnom okraji Prešova plánuje spoločnosť Hant Development vybudovať polyfunkčnú obytnú zónu s občianskou vybavenosťou Rezidencia Teriana. Predpokladané investičné náklady predstavujú približne 20 miliónov eur. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).
Výstavba sa má uskutočniť na ploche 18.542 štvorcových metrov v lokalite pri Ulici Matky Terezy. Tri bytové domy majú ponúknuť spolu 164 jedno- až štvorizbových bytov. V apartmánovom dome má vzniknúť 61 apartmánov alebo nebytových jednotiek. Súčasťou projektu bude aj objekt občianskej vybavenosti s približne 1210 štvorcovými metrami obchodných priestorov a priestorov pre služby na prvom nadzemnom podlaží a s ďalšími 58 apartmánmi alebo nebytovými jednotkami na vyšších podlažiach.
Projekt počíta celkovo so 414 parkovacími miestami, z ktorých 271 má byť v dvoch podzemných garážach a 143 na teréne. V areáli má vzniknúť vnútroblok s detským ihriskom, workoutovou zónou a oddychovými plochami. Celková plocha zelene má dosiahnuť 6809 štvorcových metrov, pričom časť bude vytvorená na konštrukcii podzemnej garáže. Všetky spevnené plochy a parkoviská majú byť napojené na Ulicu Matky Terezy, ktorú má investor v rámci realizácie projektu kompletne zrekonštruovať až po križovatku s Bulharskou ulicou.
Začiatok výstavby je naplánovaný na druhý štvrťrok 2027, jej ukončenie a začatie prevádzky na druhý štvrťrok 2029. Územie je v súčasnosti tvorené trávnatou plochou s náletovými drevinami a krovinami. Podľa zámeru si výrub drevín bude vyžadovať súhlas orgánu ochrany prírody.
Výstavba sa má uskutočniť na ploche 18.542 štvorcových metrov v lokalite pri Ulici Matky Terezy. Tri bytové domy majú ponúknuť spolu 164 jedno- až štvorizbových bytov. V apartmánovom dome má vzniknúť 61 apartmánov alebo nebytových jednotiek. Súčasťou projektu bude aj objekt občianskej vybavenosti s približne 1210 štvorcovými metrami obchodných priestorov a priestorov pre služby na prvom nadzemnom podlaží a s ďalšími 58 apartmánmi alebo nebytovými jednotkami na vyšších podlažiach.
Projekt počíta celkovo so 414 parkovacími miestami, z ktorých 271 má byť v dvoch podzemných garážach a 143 na teréne. V areáli má vzniknúť vnútroblok s detským ihriskom, workoutovou zónou a oddychovými plochami. Celková plocha zelene má dosiahnuť 6809 štvorcových metrov, pričom časť bude vytvorená na konštrukcii podzemnej garáže. Všetky spevnené plochy a parkoviská majú byť napojené na Ulicu Matky Terezy, ktorú má investor v rámci realizácie projektu kompletne zrekonštruovať až po križovatku s Bulharskou ulicou.
Začiatok výstavby je naplánovaný na druhý štvrťrok 2027, jej ukončenie a začatie prevádzky na druhý štvrťrok 2029. Územie je v súčasnosti tvorené trávnatou plochou s náletovými drevinami a krovinami. Podľa zámeru si výrub drevín bude vyžadovať súhlas orgánu ochrany prírody.