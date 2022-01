Investor verí, že ružinovskú Hirošimu zbúrajú v druhej polovici roka

Na snímke skelet bývalého obchodného domu v Ružinove v Bratislave 8. apríla 2019. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 24. januára (TASR) – Investor projektu, ktorý má nahradiť dlhoročný skelet obchodného domu v bratislavskom Ružinove, nazývanom Hirošima, verí, že s jeho búraním by mohol začať v druhej polovici tohto roka. Aktuálne čaká na všetky potrebné povolenia k novej podobe projektu, ktorými je odstránenie skeletu podmienené. Pre TASR to uviedol riaditeľ MiddleCap Real Estate Slovensko Róbert Michalica.povedal Michalica.Investor by chcel v prvom kvartáli 2022 zverejniť aj výsledky vlaňajšej ankety na pomenovanie nového projektu.poznamenal Michalica s tým, že v súčasnosti súťaž vyhodnocujú. Medzitým sa napríklad podarilo zrekonštruovať dlhodobo rozbitú Obilnú ulicu.Napredovanie projektu víta aj starosta Ružinova Martin Chren, ktorý vyzdvihuje i intenzívnu komunikáciu a spoluprácu s investorom. Pripomína zároveň, že spolu s hlavným mestom sa podarilo "vybojovať" množstvo verejných investícií, napríklad zabezpečiť, aby nová výstavba nenarúšala koncept celého územia či obnovu celého Papánkovho námestia.skonštatoval pre TASR Chren.Pôvodný obchodný dom vyrástol v roku 1984. V roku 1995 ho odkúpil Ivan Líška, ktorý ho o tri roky neskôr zrekonštruoval a vznikol obchodný dom Prior. V roku 2005 ho však majiteľ zatvoril, pretože tam chcel vybudovať obrovské nákupné centrum. Pôvodná budova sa mala od základov rekonštruovať, dostavať spredu i zozadu a vedľa nej sa mala postaviť ďalšia, pričom obe mali byť spojené presklenou galériou.Majiteľ však zakrátko avizoval prvé finančné problémy, údajne spojené s vtedajšou finančnou krízou. Bolo to v roku 2007, keď mali podľa pôvodných plánov nové nákupné centrum otvárať. Po prípravných prácach, ktoré sa skončili s polročným sklzom, ostal stáť len skelet a termíny sa začali meniť.Skelet Ružinovčanov "straší" dodnes. I napriek tomu, že sa v minulosti objavili informácie a vizualizácie, podľa ktorých pôvodný projekt mení podobu. Investície na výstavbu a revitalizáciu okolia sa odhadovali na asi 200 miliónov eur. V hre mali byť súkromní aj zahraniční investori.Súčasný majiteľ pozemkov pozostatky obchodného domu najskôr vyčistil, v medzinárodnej súťaži vízií a ideí vybral koncepčného architekta projektu. Pri jeho výbere boli aj zástupcovia mestskej časti a hlavného mesta.