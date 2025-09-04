< sekcia Regióny
Investor zámeru výstavby CEH v Skalici predložil správu o hodnotení
Podľa slov Ivana Rudolfa, mediálneho zástupcu investora, spoločnosti GGES, tento krok otvára odbornú i verejnú diskusiu o projekte.
Autor TASR
Skalica 4. septembra (TASR) - Investor zámeru výstavby Centra ekologického hospodárstva (CEH) v Skalici koncom júla v súvislosti s posudzovaním vplyvov na životné prostredie (EIA) podal na Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR správu o hodnotení. Cieľom je transparentne posúdiť všetky dosahy plánovaného zariadenia a priniesť regiónu riešenie namiesto ďalšieho skládkovania odpadu.
Podľa slov Ivana Rudolfa, mediálneho zástupcu investora, spoločnosti GGES, tento krok otvára odbornú i verejnú diskusiu o projekte. „Brusel nariadil ukončenie skládkovania komunálneho odpadu tak, ako ho poznáme. To je podľa európskej legislatívy neudržateľné a žiada jeho nahradenie bezpečným a kontrolovaným spracovaním. Plánované zariadenie bude spĺňať najprísnejšie európske emisné limity a zároveň prinesie regiónu nové pracovné miesta aj stabilný zdroj energie,“ ozrejmil.
Časť verejnosti so zámerom nesúhlasí, vznikli petície týkajúce sa referenda k spaľovni aj odvolania primátorky Skalice Oľgy Luptákovej z funkcie. Občianske združenie (OZ) Skalica je pjekné mjesto, ktoré poukazuje na rôzne negatíva, hovorí tiež o skrytých zámeroch. Nesúhlasí s umiestnením zariadenia. „Toto cezhraničné územie je historicky spájané s vinohradníctvom, kultúrnymi pamiatkami, turistikou a hlavne s Baťovým kanálom,“ uviedlo združenie.
Na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva je už referendum o zámere ukotvené v rozpočte mesta. Vedenie mesta vníma aktuálnu situáciu s ľútosťou. Spomína, že téma sa čoraz viac posúva do roviny politikárčenia. „Diskusia o odborných posudkoch a vecných faktoch, ktoré by mali byť základom rozhodovania, žiaľ, ustupuje do úzadia,“ uviedla pre TASR radnica. OZ sa však označuje za apolitickú iniciatívu.
Nesúhlas vyjadrili aj Česi žijúci v blízkosti Skalice (Sudoměřice). Zámer kritizujú a obávajú sa znečistenia ovzdušia, zápachu či možného ohrozenia turizmu. Postavil sa za nich aj český minister životného prostredia Petr Hladík. Česko plánuje požadovať prepracovanie vplyvových štúdií či vyhodnotenie zdravotných rizík pre obyvateľov. Mesto v reakcii na túto situáciu pripomenulo, že v Českej republike už v súčasnosti funguje viacero takýchto „spaľovní“, najbližšia je v Brne.
Rudolf v tejto súvislosti taktiež hovorí o politike. „V Česku budú parlamentné voľby o pár týždňov, na Slovensku zas komunálne budúci rok. Toto ale musí byť odborné rozhodnutie a musia ho spraviť občania,“ ozrejmil. Spomenul nedostatočnú informovanosť verejnosti. „Budeme vždy o projekte proaktívne komunikovať overené fakty, odpovedať na všetky otázky, ktoré s ním súvisia,“ dodal s tým, že postoj českej strany rešpektuje. Uviedol tiež, že analýzy a závery štúdií vypracovali odborne spôsobilé osoby, ktoré na to majú príslušný certifikát.
Zámer uvádza, že zariadenie má byť schopné spracovať až 130.000 ton odpadu za rok. Spomenuté sú dva varianty. Prvý uvažuje nad inštaláciou klasického kotla, druhý plánuje inštaláciu výtavného splyňovača. Projekt zároveň vytvorí približne 100 pracovných miest. Spomínaný druh CEH funguje v Európe na viac ako 500 miestach.
Podľa slov Ivana Rudolfa, mediálneho zástupcu investora, spoločnosti GGES, tento krok otvára odbornú i verejnú diskusiu o projekte. „Brusel nariadil ukončenie skládkovania komunálneho odpadu tak, ako ho poznáme. To je podľa európskej legislatívy neudržateľné a žiada jeho nahradenie bezpečným a kontrolovaným spracovaním. Plánované zariadenie bude spĺňať najprísnejšie európske emisné limity a zároveň prinesie regiónu nové pracovné miesta aj stabilný zdroj energie,“ ozrejmil.
Časť verejnosti so zámerom nesúhlasí, vznikli petície týkajúce sa referenda k spaľovni aj odvolania primátorky Skalice Oľgy Luptákovej z funkcie. Občianske združenie (OZ) Skalica je pjekné mjesto, ktoré poukazuje na rôzne negatíva, hovorí tiež o skrytých zámeroch. Nesúhlasí s umiestnením zariadenia. „Toto cezhraničné územie je historicky spájané s vinohradníctvom, kultúrnymi pamiatkami, turistikou a hlavne s Baťovým kanálom,“ uviedlo združenie.
Na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva je už referendum o zámere ukotvené v rozpočte mesta. Vedenie mesta vníma aktuálnu situáciu s ľútosťou. Spomína, že téma sa čoraz viac posúva do roviny politikárčenia. „Diskusia o odborných posudkoch a vecných faktoch, ktoré by mali byť základom rozhodovania, žiaľ, ustupuje do úzadia,“ uviedla pre TASR radnica. OZ sa však označuje za apolitickú iniciatívu.
Nesúhlas vyjadrili aj Česi žijúci v blízkosti Skalice (Sudoměřice). Zámer kritizujú a obávajú sa znečistenia ovzdušia, zápachu či možného ohrozenia turizmu. Postavil sa za nich aj český minister životného prostredia Petr Hladík. Česko plánuje požadovať prepracovanie vplyvových štúdií či vyhodnotenie zdravotných rizík pre obyvateľov. Mesto v reakcii na túto situáciu pripomenulo, že v Českej republike už v súčasnosti funguje viacero takýchto „spaľovní“, najbližšia je v Brne.
Rudolf v tejto súvislosti taktiež hovorí o politike. „V Česku budú parlamentné voľby o pár týždňov, na Slovensku zas komunálne budúci rok. Toto ale musí byť odborné rozhodnutie a musia ho spraviť občania,“ ozrejmil. Spomenul nedostatočnú informovanosť verejnosti. „Budeme vždy o projekte proaktívne komunikovať overené fakty, odpovedať na všetky otázky, ktoré s ním súvisia,“ dodal s tým, že postoj českej strany rešpektuje. Uviedol tiež, že analýzy a závery štúdií vypracovali odborne spôsobilé osoby, ktoré na to majú príslušný certifikát.
Zámer uvádza, že zariadenie má byť schopné spracovať až 130.000 ton odpadu za rok. Spomenuté sú dva varianty. Prvý uvažuje nad inštaláciou klasického kotla, druhý plánuje inštaláciu výtavného splyňovača. Projekt zároveň vytvorí približne 100 pracovných miest. Spomínaný druh CEH funguje v Európe na viac ako 500 miestach.