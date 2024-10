Investor zámeru výstavby športového parku čaká na zmenu územného plánu

Galanta 5. októbra (TASR) - Zámer výstavby športového parku v Galante existuje stále len na papieri. Architekt projektu Ján Veselovský TASR uviedol, že investor v súčasnosti čaká na zmenu územného plánu mesta. Hovorkyňa Galanty Mária Kilácskóová priblížila, že k jeho zmene by mohlo prísť v priebehu roka 2025.



Žiadosť o zmenu územného plánu bola podaná v marci tohto roka. Veselovský ozrejmil, že po nesúhlase časti obyvateľov vyškrtol investor zo svojho zámeru výstavbu futbalového štadióna a krytej lyžiarskej haly.



"Zámer spoločnosti stále pretrváva, aktuálne sa čaká na zmenu územného plánu. K tejto by mohlo dôjsť v priebehu roka 2025, čo však neznamená, že investor začne výstavbu v roku 2025," spresnila Kilácskóová.



Súčasťou športového parku by mala byť okrem iného aj futbalová akadémia s viacerými ihriskami, rehabilitačným centrom a ubytovaním. "V plnom rozsahu zostáva plavecká akadémia s bazénmi," dodal Veselovský. Súčasťou športového parku má byť aj viacúčelová hala s bežeckým oválom, tenisové kurty, ubytovanie či kongresové centrum.



"Ak by sa do konca roka schválila zmena územného plánu, vieme ísť rýchlo do projektu pre územné konanie," podotkol s tým, že pre túto fázu je pripravený projekt inžinierskych sietí a prístupu na pozemok.



Investorom zámeru výstavby športového parku v severovýchodnej časti mesta je spoločnosť Sport Park International. Predpokladané náklady na výstavbu prevyšujú 200 miliónov eur.