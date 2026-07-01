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Investora do novej priemyselnej haly Fiľakove budú hľadať na jeseň
Súťaž na prenájom priemyselnej haly vo Fiľakove bola vyhlásená v marci.
Autor TASR
Fiľakovo 1. júla (TASR) - Do obchodnej verejnej súťaže (OVS) na prenájom novovybudovanej priemyselnej haly v areáli bývalého Kovosmaltu vo Fiľakove sa nikto neprihlásil. Miestna samospráva a Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) budú investora hľadať opäť na jeseň. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.
Súťaž na prenájom priemyselnej haly vo Fiľakove bola vyhlásená v marci. Predmetom OVS boli výrobné a skladovacie priestory využiteľné na činnosti v oblasti ľahkého priemyslu, minimálna výška nájomného bola stanovená na vyše 7900 eur mesačne bez nákladov na energie. Otváranie obálok sa uskutočnilo ešte začiatkom mája, do súťaže sa však neprihlásili žiadni uchádzači.
„Po dohode vedenia mesta a BBSK bude ďalšia súťaž s rovnakými podmienkami vyhlásená v septembri alebo v októbri, po skončení letného dovolenkového obdobia. Do toho času sa budeme v spolupráci s BBSK sústreďovať na intenzívnejšiu propagáciu našej ponuky,“ uviedla Mikuš Kovácsová.
Výstavba novej výrobnej haly pre ľahký priemysel a potrebnej infraštruktúry v areáli bývalého Kovosmaltu vo Fiľakove odštartovala vo februári 2023, práce boli dokončené v rovnakom roku na jeseň. Na realizáciu projektu za viac ako štyri milióny eur získalo mesto financie z programu Interreg a štátneho rozpočtu, ako spoluinvestor do projektu sumou 400.000 eur vstúpil aj BBSK.
Do novopostavenej haly sa investora podarilo nájsť už v roku 2024, išlo o spoločnosť, ktorá chcela vo Fiľakove vyrábať malé mestské osobné vozidlá s retro dizajnom. Firma však výrobu nespustila a pre finančné problémy neplnila zmluvné záväzky, fiľakovská samospráva preto koncom vlaňajšieho leta od zmluvy so spoločnosťou odstúpila.
Súťaž na prenájom priemyselnej haly vo Fiľakove bola vyhlásená v marci. Predmetom OVS boli výrobné a skladovacie priestory využiteľné na činnosti v oblasti ľahkého priemyslu, minimálna výška nájomného bola stanovená na vyše 7900 eur mesačne bez nákladov na energie. Otváranie obálok sa uskutočnilo ešte začiatkom mája, do súťaže sa však neprihlásili žiadni uchádzači.
„Po dohode vedenia mesta a BBSK bude ďalšia súťaž s rovnakými podmienkami vyhlásená v septembri alebo v októbri, po skončení letného dovolenkového obdobia. Do toho času sa budeme v spolupráci s BBSK sústreďovať na intenzívnejšiu propagáciu našej ponuky,“ uviedla Mikuš Kovácsová.
Výstavba novej výrobnej haly pre ľahký priemysel a potrebnej infraštruktúry v areáli bývalého Kovosmaltu vo Fiľakove odštartovala vo februári 2023, práce boli dokončené v rovnakom roku na jeseň. Na realizáciu projektu za viac ako štyri milióny eur získalo mesto financie z programu Interreg a štátneho rozpočtu, ako spoluinvestor do projektu sumou 400.000 eur vstúpil aj BBSK.
Do novopostavenej haly sa investora podarilo nájsť už v roku 2024, išlo o spoločnosť, ktorá chcela vo Fiľakove vyrábať malé mestské osobné vozidlá s retro dizajnom. Firma však výrobu nespustila a pre finančné problémy neplnila zmluvné záväzky, fiľakovská samospráva preto koncom vlaňajšieho leta od zmluvy so spoločnosťou odstúpila.