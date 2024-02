Investora do priemyselnej haly bude Fiľakovo hľadať verejnou súťažou

Fiľakovo 23. februára (TASR) - Investora, ktorý umiestni výrobu v novopostavenej priemyselnej hale vo Fiľakove, bude mesto hľadať prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže. V rámci jej vyhodnocovania sa bude prihliadať aj na výšku platov budúcich zamestnancov. Rozhodli o tom poslanci mesta na štvrtkovom (22. 2.) zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ). Pre TASR to potvrdila hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Kolaudácia novej priemyselnej haly, ktorú mesto postavilo v minulom roku, má byť dokončená koncom marca, samospráva chce následne areál prenajať investorovi. Spoločnosť, ktorá tu umiestni svoju výrobu, bude hľadať prostredníctvom súťaže.



"Minimálne mesačné nájomné za administratívnu budovu, halu, dva kusy sanitárnych kontajnerov, cesty, parkoviská a nakladacie plochy spolu o výmere 4024,49 štvorcového metra a pozemok pod plánovanou, avšak nerealizovanou halou o ploche 970,02 štvorcového metra, je 7658,81 eura," priblížila Mikuš Kovácsová s tým, že cena bola stanovená na základe znaleckého posudku.



Obchodnú verejnú súťaž bude vyhodnocovať komisia zložená zo zástupcov mesta a Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). V rámci podmienok súťaže sa budúci nájomca bude musieť zaviazať znášať všetky režijné náklady, služby či poplatky súvisiace s prevádzkovaním areálu. Hlavnými hodnotiacimi kritériami budú navrhovaná cena či trvanie nájmu, ale aj výška platu budúcich zamestnancov.



Výstavba novej výrobnej haly pre ľahký priemysel v areáli bývalého Kovosmaltu vo Fiľakove odštartovala vlani vo februári, práce boli dokončené na jeseň. Na realizáciu projektu za viac ako štyri milióny eur získalo mesto financie z programu Interreg a štátneho rozpočtu, ako spoluinvestor do projektu sumou 400.000 eur vstúpil aj BBSK. Podľa odhadov samosprávy by v novej hale mohlo pribudnúť približne 30 pracovných miest.