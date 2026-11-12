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IPC a Prešovská univerzita podpísali memorandum
Partnerstvo podľa jeho slov vytvorí priestor na spoločné vzdelávacie a odborné aktivity, prepájanie akademického prostredia s ďalšími aktérmi v regióne a prípravu spoločných projektov.
Autor TASR
Prešov 12. novembra (TASR) - Spoločné vzdelávacie aktivity, príprava projektov a hľadanie praktických riešení pre ľudí a komunity ohrozené sociálnym vylúčením sú predmetom memoranda o spolupráci, ktoré podpísali riaditeľ Inovačného partnerského centra Prešov (IPC) Jozef Šimko a dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty (PBF) Prešovskej univerzity v Prešove Štefan Pružinský. Partnerstvo počíta aj so stážami študentov fakulty v IPC. TASR o tom informoval Valentín Humeňanský z IPC.
Partnerstvo podľa jeho slov vytvorí priestor na spoločné vzdelávacie a odborné aktivity, prepájanie akademického prostredia s ďalšími aktérmi v regióne a prípravu spoločných projektov. Dôležitou témou spolupráce bude sociálny rozmer inovácií a hľadanie praktických riešení pre ľudí a komunity ohrozené sociálnym vylúčením.
„Naším cieľom je prepájať ľudí a inštitúcie, ktoré môžu svojimi skúsenosťami, poznatkami a aktivitami prispieť k rozvoju regiónu. Inovácie nie sú iba o technológiách. Sú tiež o spolupráci, nových prístupoch k spoločenským výzvam a hľadaní riešení, ktoré majú skutočný prínos pre ľudí a komunity,“ uviedol Šimko.
Súčasťou spolupráce budú aj plánované stáže študentov fakulty v IPC. Študenti tak získajú príležitosť spoznať fungovanie regionálneho inovačného ekosystému, zapojiť sa do konkrétnych aktivít a prepojiť svoje odborné poznatky s praxou.
Memorandum rozširuje sieť partnerov IPC o akademické pracovisko s cennou odbornou skúsenosťou v sociálnej oblasti a prináša nové možnosti prepájania vzdelávania, praxe a sociálnej pomoci v Prešovskom kraji.
Partnerstvo podľa jeho slov vytvorí priestor na spoločné vzdelávacie a odborné aktivity, prepájanie akademického prostredia s ďalšími aktérmi v regióne a prípravu spoločných projektov. Dôležitou témou spolupráce bude sociálny rozmer inovácií a hľadanie praktických riešení pre ľudí a komunity ohrozené sociálnym vylúčením.
„Naším cieľom je prepájať ľudí a inštitúcie, ktoré môžu svojimi skúsenosťami, poznatkami a aktivitami prispieť k rozvoju regiónu. Inovácie nie sú iba o technológiách. Sú tiež o spolupráci, nových prístupoch k spoločenským výzvam a hľadaní riešení, ktoré majú skutočný prínos pre ľudí a komunity,“ uviedol Šimko.
Súčasťou spolupráce budú aj plánované stáže študentov fakulty v IPC. Študenti tak získajú príležitosť spoznať fungovanie regionálneho inovačného ekosystému, zapojiť sa do konkrétnych aktivít a prepojiť svoje odborné poznatky s praxou.
Memorandum rozširuje sieť partnerov IPC o akademické pracovisko s cennou odbornou skúsenosťou v sociálnej oblasti a prináša nové možnosti prepájania vzdelávania, praxe a sociálnej pomoci v Prešovskom kraji.