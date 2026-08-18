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IPC a UPJŠ rozvíjajú spoluprácu vo vzdelávaní a regionálnom rozvoji
Tá má zahŕňať odborné a vzdelávacie aktivity, výmenu poznatkov a odborných podkladov.
Autor TASR
Prešov 18. augusta (TASR) - Inovačné partnerské centrum (IPC) v Prešove a Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach rozbiehajú konkrétne aktivity vzájomnej spolupráce. Tá má zahŕňať odborné a vzdelávacie aktivity, výmenu poznatkov a odborných podkladov, zapájanie odborníkov fakulty do konzultácií, vytváranie možností pre odbornú prax študentov či ich kontakt s reálnym prostredím verejnej správy a regionálneho rozvoja. TASR o tom informoval Valentín Humeňanský z IPC.
„IPC a Prešovský samosprávny kraj (PSK) sa snažia prepájať s akademickým prostredím spôsobom, ktorý dokáže dlhodobo prinášať konkrétne výsledky využiteľné na rozvoj regionálneho inovačného ekosystému. Práve akademické prostredie má v tomto systéme významné postavenie. Univerzity a ich odborníci vedia prinášať vedecké a odborné poznatky, výskumné kapacity aj mladých ľudí, zatiaľ čo spolupráca s regionálnymi partnermi umožňuje tieto kapacity prepájať s konkrétnymi potrebami a výzvami regiónu. Verím, že sa nám to s fakultou verejnej správy v Košiciach, ako aj s ďalšími fakultami, univerzitami a akademickými inštitúciami podarí naplniť,“ uviedol riaditeľ IPC Jozef Šimko.
Aktuálna spolupráca nadväzuje na memorandum, ktoré podpísali dekan Fakulty verejnej správy UPJŠ Michal Jesenko a riaditeľ IPC Šimko za účasti podpredsedu PSK Jozefa Kanuščáka v priestoroch IPC v historickej budove Bosákovej banky v Prešove 11. augusta.
„Memorandum vytvorilo rámec, ktorý obe inštitúcie v súčasnosti pretavujú do konkrétnych oblastí spolupráce. Spolupráca s univerzitami je súčasťou širšieho smerovania IPC, ktoré sa v rámci projektu Transformácia IPC na Regionálnu inovačnú autoritu Prešovského samosprávneho kraja (IPC 2.0) zameriava na systematické prepájanie aktérov verejnej správy, akademického prostredia, podnikateľského a neziskového sektora,“ doplnil Humeňanský.
„IPC a Prešovský samosprávny kraj (PSK) sa snažia prepájať s akademickým prostredím spôsobom, ktorý dokáže dlhodobo prinášať konkrétne výsledky využiteľné na rozvoj regionálneho inovačného ekosystému. Práve akademické prostredie má v tomto systéme významné postavenie. Univerzity a ich odborníci vedia prinášať vedecké a odborné poznatky, výskumné kapacity aj mladých ľudí, zatiaľ čo spolupráca s regionálnymi partnermi umožňuje tieto kapacity prepájať s konkrétnymi potrebami a výzvami regiónu. Verím, že sa nám to s fakultou verejnej správy v Košiciach, ako aj s ďalšími fakultami, univerzitami a akademickými inštitúciami podarí naplniť,“ uviedol riaditeľ IPC Jozef Šimko.
Aktuálna spolupráca nadväzuje na memorandum, ktoré podpísali dekan Fakulty verejnej správy UPJŠ Michal Jesenko a riaditeľ IPC Šimko za účasti podpredsedu PSK Jozefa Kanuščáka v priestoroch IPC v historickej budove Bosákovej banky v Prešove 11. augusta.
„Memorandum vytvorilo rámec, ktorý obe inštitúcie v súčasnosti pretavujú do konkrétnych oblastí spolupráce. Spolupráca s univerzitami je súčasťou širšieho smerovania IPC, ktoré sa v rámci projektu Transformácia IPC na Regionálnu inovačnú autoritu Prešovského samosprávneho kraja (IPC 2.0) zameriava na systematické prepájanie aktérov verejnej správy, akademického prostredia, podnikateľského a neziskového sektora,“ doplnil Humeňanský.