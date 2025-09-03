< sekcia Regióny
IPčko otvorilo v Košiciach Connect klub, mladým ponúka pomoc
Klub nadväzuje na pôvodný Connect klub v Michalovciach, ktorý museli minulý rok pre nedostatočné financovanie zatvoriť.
Autor TASR
Košice 3. septembra (TASR) - Občianske združenie (OZ) IPčko otvorilo v stredu v Košiciach nízkoprahový priestor pre mladých ľudí s názvom Connect klub. V neformálnom prostredí na Františkánskej ulici 3 ponúka dostupnú a anonymnú podporu, ako aj rozvojový program, ktorý posilňuje odolnosť, rozvíja zručnosti a učí mladých ľudí zdravým spôsobom zvládať náročné životné situácie. Okrem odbornej pomoci tu nájdu aj podporu a komunitu.
Klub nadväzuje na pôvodný Connect klub v Michalovciach, ktorý museli minulý rok pre nedostatočné financovanie zatvoriť. Podobný koncept okrem Košíc funguje aj v Bratislave, Trnave, Nitre a v Prešove. „Je to snaha rozšíriť možnosti pomoci, ktorá je anonymná, dostupná a bezplatná, o pomoc odborníkov, psychológov,“ povedal pre TASR riaditeľ IPčka Marek Madro s tým, že mladí ľudia k nim prichádzajú najčastejšie s témami ako úzkosť a sebapoškodzovanie, osamelosť, problémy v rodine, násilie, radikalizácia, alkoholizmus či samovražda.
Klub je určený pre ľudí do 30 rokov, pričom je otvorený každú stredu, štvrtok a piatok od 15.00 do 20.00 h. V bezpečnom prostredí tu môžu tráviť voľný čas, stretávať sa s rovesníkmi a rovesníčkami, zúčastňovať sa na workshopoch, diskusiách či hudobných podujatiach. K dispozícii sú aj spoločenské hry, herné konzoly, hudobné nástroje, nealkobar či miniknižnica, ale najmä tím šiestich odborníkov, ktorí vedia poskytnúť psychologickú podporu a sú vyškolení na poskytovanie poradenstva aj krízovej intervencie. Využívať budú aj inovatívne spôsoby psychologickej pomoci, ako napríklad ježkoterapiu a VR terapiu. „Budú pripravení na individuálne rozhovory v miestnosti, ktorú voláme Káčko. Dvere do Connect klubu budú otvorené. Stačí vojsť - nikde sa netreba registrovať alebo hlásiť,“ dodal Madro.
OZ pripomína, že výskumy potvrdzujú vážnu situáciu medzi mladými. Podľa medzinárodnej štúdie HBSC, ktorá skúma duševné a fyzické zdravie a správanie tínedžerov, sa po pandémii na Slovensku zhoršilo duševné aj fyzické zdravie mladých.
Psychológovia a psychologičky IPčka Košice, ktoré vzniklo v roku 2022 a pomoc ponúka nonstop, poskytli celkovo viac ako 3927 krízových a pomáhajúcich intervencií s mladými ľuďmi. „Na východe Slovenska riešime množstvo krízových situácií. Len za prvý polrok 2025 sme v Košiciach a okolí poskytli 1731 psychologických intervencií,“ doplnil.
