< sekcia Regióny
IPčko otvorilo v Žiline nízkoprahový klub pre mladých
Klub bude pre mladých otvorený vždy v stredu, štvrtok a piatok od 15.00 do 20.00 h.
Autor TASR
Žilina 19. februára (TASR) - Občianske združenie IPčko otvorilo v Žiline nízkoprahový MEET klub pre mladých ľudí, ktorý je v poradí šiestym na Slovensku. Klub je určený pre mladých do 30 rokov a sídli v rekonštruovaných priestoroch na Kálove. Informovala o tom Frederika Hazéová z IPčka.
Klub bude pre mladých otvorený vždy v stredu, štvrtok a piatok od 15.00 do 20.00 h. „V bezpečnom prostredí tu môžu tráviť voľný čas, stretávať sa s rovesníkmi a rovesníčkami, zúčastňovať sa workshopov, diskusií či hudobných podujatí, no najmä majú v tomto inovatívnom neformálnom prostredí k dispozícii tím piatich odborníkov, ktorí im vedia poskytnúť psychologickú podporu a sú vyškolení na poskytovanie poradenstva aj krízovej intervencie,“ uviedla Hazéová.
Doplnila, že IPčko nie je v Žilinskom kraji nováčikom a od roku 2022 tu prevádzkuje centrum krízovej intervencie Káčko. „Psychológovia a psychologičky z IPčka tu od založenia poskytli viac ako 13.000 poradenských a krízových intervencií,“ poznamenala Hazéová.
V žilinskom IPčku odborníčky denne riešia krízové situácie, ktoré by bez pomoci zostali potlačené a za zatvorenými dverami. „Najčastejšími témami, s ktorými sa minulý rok ľudia v Žiline na IPčko obracali, boli osamelosť, úzkosť a panika. Otvorenie MEET klubu umožní psychologičkám byť s mladými ešte častejšie a v ideálnom prípade zasiahnuť skôr, než sa ich ťažkosti prehĺbia do akútnej krízy,“ dodala Hazéová.
Klub bude pre mladých otvorený vždy v stredu, štvrtok a piatok od 15.00 do 20.00 h. „V bezpečnom prostredí tu môžu tráviť voľný čas, stretávať sa s rovesníkmi a rovesníčkami, zúčastňovať sa workshopov, diskusií či hudobných podujatí, no najmä majú v tomto inovatívnom neformálnom prostredí k dispozícii tím piatich odborníkov, ktorí im vedia poskytnúť psychologickú podporu a sú vyškolení na poskytovanie poradenstva aj krízovej intervencie,“ uviedla Hazéová.
Doplnila, že IPčko nie je v Žilinskom kraji nováčikom a od roku 2022 tu prevádzkuje centrum krízovej intervencie Káčko. „Psychológovia a psychologičky z IPčka tu od založenia poskytli viac ako 13.000 poradenských a krízových intervencií,“ poznamenala Hazéová.
V žilinskom IPčku odborníčky denne riešia krízové situácie, ktoré by bez pomoci zostali potlačené a za zatvorenými dverami. „Najčastejšími témami, s ktorými sa minulý rok ľudia v Žiline na IPčko obracali, boli osamelosť, úzkosť a panika. Otvorenie MEET klubu umožní psychologičkám byť s mladými ešte častejšie a v ideálnom prípade zasiahnuť skôr, než sa ich ťažkosti prehĺbia do akútnej krízy,“ dodala Hazéová.