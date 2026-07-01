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Ipeľskú nivu pri Brezničke vyhlásili za súkromný chránený areál
Cieľom vyhlásenia súkromného chráneného areálu je zabezpečenie priaznivého stavu predmetov ochrany, ktorými sú biotopy národného významu.
Autor TASR
Poltár 1. júla (TASR) - Ipeľskú nivu pri Brezničke v Poltárskom okrese vyhlásili za súkromný chránený areál. Vyplýva to z vyhlášky Okresného úradu v Banskej Bystrici. Jeho celková výmera je 12,71 hektára.
Súkromný chránený areál sa člení na zónu A a zónu D. Prvá sa nachádza v katastrálnom území Breznička, má výmeru 2,97 hektára a platí v nej piaty stupeň ochrany. „Aj zóna D je v katastri Brezničky, na ploche 9,74 hektára a platí v nej druhý stupeň ochrany,“ uvádza sa vo vyhláške s tým, že na území zóny A neplatí celoročný zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka.
Cieľom vyhlásenia súkromného chráneného areálu je zabezpečenie priaznivého stavu predmetov ochrany, ktorými sú biotopy národného významu. Sú to napríklad dubovo-hrabové lesy karpatské, slatinné jelšové lesy i vegetácia plytkých stojatých vôd. „V zóne A sú predmetom ochrany aj prirodzené procesy a nerušený samovoľný vývoj biotopov bez zásahu človeka,“ objasňuje vyhláška. V zóne D je priaznivý stav predmetov ochrany zabezpečený pri trvalom využití územia na poľnohospodárske činnosti, predovšetkým kosenie a časovo a priestorovo usmernenú pastvu.
Súkromný chránený areál sa člení na zónu A a zónu D. Prvá sa nachádza v katastrálnom území Breznička, má výmeru 2,97 hektára a platí v nej piaty stupeň ochrany. „Aj zóna D je v katastri Brezničky, na ploche 9,74 hektára a platí v nej druhý stupeň ochrany,“ uvádza sa vo vyhláške s tým, že na území zóny A neplatí celoročný zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka.
Cieľom vyhlásenia súkromného chráneného areálu je zabezpečenie priaznivého stavu predmetov ochrany, ktorými sú biotopy národného významu. Sú to napríklad dubovo-hrabové lesy karpatské, slatinné jelšové lesy i vegetácia plytkých stojatých vôd. „V zóne A sú predmetom ochrany aj prirodzené procesy a nerušený samovoľný vývoj biotopov bez zásahu človeka,“ objasňuje vyhláška. V zóne D je priaznivý stav predmetov ochrany zabezpečený pri trvalom využití územia na poľnohospodárske činnosti, predovšetkým kosenie a časovo a priestorovo usmernenú pastvu.