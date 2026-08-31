< sekcia Regióny
Istrochem Reality sa odvolal voči všetkým rozhodnutiam OÚ Bratislava
Rozhodovať v tejto veci tak bude odvolací orgán, teda Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Okresný úrad mu už podľa vlastných vyjadrení postúpil celý spisový materiál.
Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Spoločnosť Istrochem Reality, a. s., sa odvolala voči všetkým trom rozhodnutiam Okresného úradu (OÚ) Bratislava, ktorý vyhovel protestom prokurátora v prípade Istrochemu v Bratislave. Protesty prokurátora považuje za nedôvodné, pričom okresný úrad nemal dôvod sa s ich závermi stotožniť. Vyplýva to z vyjadrenia odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Bratislava, ktoré TASR poskytlo Ministerstvo vnútra SR, pod ktoré okresný úrad patrí. Rozhodnutím okresného úradu sa zrušila povinnosť štátu sanovať obrovskú environmentálnu záťaž v Bratislave.
„Prokurátorské protesty pokladajú za nedôvodné a OÚ Bratislava nemal dôvod sa s ich závermi stotožniť. Podľa názoru spoločnosti pôvodné rozhodnutia z roku 2025 o zastavení konania o určení povinnej osoby boli vydané zákonným spôsobom a ich závery boli v súlade s obsahom administratívneho spisu a vykonaným dokazovaním,“ priblížil okresný úrad.
Rozhodovať v tejto veci tak bude odvolací orgán, teda Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Okresný úrad mu už podľa vlastných vyjadrení postúpil celý spisový materiál.
Envirorezort do 26. augusta doručenie odvolania ešte neevidoval. „Ministerstvo životného prostredia SR zatiaľ neeviduje doručenie žiadneho odvolania zo strany Okresného úradu Bratislava. Ak sa tak stane, rozhodne v zákonnej lehote a v súlade s platnou legislatívou,“ uviedol vtedy odbor komunikácie MŽP SR. V súvislosti s rozhodnutím OÚ Bratislava, ktorým vyhovel protestom prokurátora, envirorezrt poznamenal, že ho rešpektuje a víta.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka ešte začiatkom júla informoval, že OÚ Bratislava vyhovel protestom prokurátora v prípade Istrochemu. Rozhodnutia o zastavení konania o určení povinnej osoby za environmentálne záťaže boli zrušené. Tri protesty prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave boli podané proti rozhodnutiam o zastavení konania o určení povinnej osoby za environmentálne záťaže v areáli Istrochem. Prokuratúra vysvetlila, že v konaní doposiaľ nebolo preukázané splnenie zákonných podmienok na to, aby povinnosti vzťahujúce sa k odstráneniu environmentálnej záťaže, ktoré by boli inak uložené povinnej osobe, znášal štát.
Areál bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova (CHZJD) v Bratislave, dnešného Istrochemu, kúpil v roku 2022 holding vtedy patriaci súčasnému premiérovi ČR Andrejovi Babišovi. Vlastníkom je spoločnosť Istrochem reality. Sanácia záťaží v areáli Istrochemu je odhadovaná na 350 až 500 miliónov eur.
„Prokurátorské protesty pokladajú za nedôvodné a OÚ Bratislava nemal dôvod sa s ich závermi stotožniť. Podľa názoru spoločnosti pôvodné rozhodnutia z roku 2025 o zastavení konania o určení povinnej osoby boli vydané zákonným spôsobom a ich závery boli v súlade s obsahom administratívneho spisu a vykonaným dokazovaním,“ priblížil okresný úrad.
Rozhodovať v tejto veci tak bude odvolací orgán, teda Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Okresný úrad mu už podľa vlastných vyjadrení postúpil celý spisový materiál.
Envirorezort do 26. augusta doručenie odvolania ešte neevidoval. „Ministerstvo životného prostredia SR zatiaľ neeviduje doručenie žiadneho odvolania zo strany Okresného úradu Bratislava. Ak sa tak stane, rozhodne v zákonnej lehote a v súlade s platnou legislatívou,“ uviedol vtedy odbor komunikácie MŽP SR. V súvislosti s rozhodnutím OÚ Bratislava, ktorým vyhovel protestom prokurátora, envirorezrt poznamenal, že ho rešpektuje a víta.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka ešte začiatkom júla informoval, že OÚ Bratislava vyhovel protestom prokurátora v prípade Istrochemu. Rozhodnutia o zastavení konania o určení povinnej osoby za environmentálne záťaže boli zrušené. Tri protesty prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave boli podané proti rozhodnutiam o zastavení konania o určení povinnej osoby za environmentálne záťaže v areáli Istrochem. Prokuratúra vysvetlila, že v konaní doposiaľ nebolo preukázané splnenie zákonných podmienok na to, aby povinnosti vzťahujúce sa k odstráneniu environmentálnej záťaže, ktoré by boli inak uložené povinnej osobe, znášal štát.
Areál bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova (CHZJD) v Bratislave, dnešného Istrochemu, kúpil v roku 2022 holding vtedy patriaci súčasnému premiérovi ČR Andrejovi Babišovi. Vlastníkom je spoločnosť Istrochem reality. Sanácia záťaží v areáli Istrochemu je odhadovaná na 350 až 500 miliónov eur.