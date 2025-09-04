< sekcia Regióny
„It is a Match!“ podporuje začlenenie mladých s postihnutím na prácu
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - V Bratislave sa v Centre BIVIO, Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) v SR od utorka (2. 9.) do piatka (5. 9.) koná stretnutie partnerov z Nemecka, Francúzska, Malty, Maďarska a Slovenska v rámci medzinárodného projektu It is a Match! Partnerstvo „It is a Match!“ podporuje začlenenie mladých ľudí s mentálnym postihnutím prostredníctvom mimoškolského odborného vzdelávania a prípravy na prácu. TASR o tom informovala koordinátorka činností ZPMP Mária Baláž Gyuránová.
V rámci medzinárodných stretnutí prebieha výmena skúseností, tvoria sa nové nástroje na vzdelávanie a prácu. Aktuálne sa v BIVIO stretlo takmer 40 účastníkov inkluzívneho projektu, ľudia s mentálnym postihnutím, ich sprievodcovia, asistenti, odborníci a rodičia. Okrem výmeny poznatkov a spoznania procesov integračného registrovaného podniku a rehabilitačného strediska BIVIO účastníci absolvujú praktické tréningy v jednotlivých prevádzkach. Môžu osobne zažiť, ako prebieha zaúčanie na pozície pomocný čašník, chyžná, pomocník v kuchyni či práčovni. Súčasťou programu je arteterapeutický a tanečný workshop.
„Máme veľkú radosť a sme hrdí na to, že môžeme ukázať partnerom z Asociácie Downovho syndrómu Malta, z BIS e.V. Berlín a z Inclution gUG Berlín Nemecko, z TCAP21 Marseille Francúzsko a z Mentorallas Maďarsko výsledky práce Centra BIVIO ZPMP v SR. Teší nás, že vďaka partnerstvu Erasmus+ máme možnosť byť hostiteľskou krajinou a môžeme ukázať, ako zaúčame ľudí s mentálnym postihnutím na trh práce v našom centre. Výmenu skúseností na medzinárodnej úrovni považujeme za nesmierne dôležitú,“ uviedla riaditeľka ZPMP v SR Iveta Mišová.
