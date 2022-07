Suchánek: Návrhom zmien ÚPN znehodnotí Bratislava pozemky vlastníkov

Bratislava 21. júla (TASR) – Mesto Bratislava pripravovanou novelizáciu územného plánu mesta (ÚPN), konkrétne balíkom zmien a doplnkov (ZaD) 09, znehodnotí pozemky vlastníkov. Tvrdí to Inštitút urbánneho rozvoja (IUR), podľa ktorého môžu zmeny priniesť preklasifikovanie lukratívneho stavebného pozemku na zelenú plochu. Magistrát oponuje, návrhy podľa neho neobsahujú pozemky, na ktorých by sa dala realizovať funkcia bývania. Pripomína tiež, že vlastníci pozemkov sú súčasťou verejného prerokovávania zmien.



"Z pozemkov, na ktorých bola možná výstavba, sa majú stať zelené plochy. To bude mať za následok výrazný prepad ich hodnoty. Na rozdiel od praxe z minulosti sa tak dnes nedeje po predchádzajúcej dohode s vlastníkmi pozemkov," konštatuje výkonný riaditeľ IUR Juraj Suchánek.



Zmeny by boli podľa inštitútu legitímne a bezproblémové v prípadoch, v ktorých by bolo vlastníkom mesto alebo mestská časť. Majú sa však dotknúť iných vlastníkov, ktorým hrozí strata hodnoty pozemkov a hlavnému mestu riziko súdnych sporov. Inštitút argumentuje napríklad rozhodnutím Najvyššieho správneho súdu ČR, ktorý zrušil platnosť územného plánu, keď na zmeny namietala vlastníčka pozemku.



Inštitút tiež poukazuje na to, že ak chce stavebník postaviť byty, ktoré mestu chýbajú, magistrát umožňuje zmenu ÚPN len po splnení viacerých podmienok vrátane spracovania a prerokovania urbanistickej štúdie a ak sa zaviaže odovzdať časť dokončených bytov do majetku mesta. "Zmena, ktorá spraví z poľa stavebný pozemok, určite prinesie jeho vlastníkovi zisk. Rovnako tak zmena, ktorá mu umožní postaviť to, čo teraz nemôže, ale o čo je veľký záujem," podotkol IUR.



Návrhy zmien sú podľa mesta vo verejnom záujme, či už z iniciatívy mestských častí, z dôvodu ochrany prírody a zvýšenia zelene, alebo ako reakciu na dynamiku rozvoja mesta a klimatickej krízy. Obsahuje napríklad zmeny viacerých pozemkov na zeleň, napríklad pri rieke Dunaj či v ďalších častiach mesta. S tvrdením inštitútu však nesúhlasí. "Návrhy neobsahujú pozemky, na ktorých by bolo možné realizovať funkciu bývania. V prevažnej väčšine je to zmena z iných funkcií," reagovali pre TASR z magistrátu s tým, že vlastníci pozemkov sú súčasťou procesu prerokúvania zmien a môžu sa k nim vyjadriť.



Čo sa týka dostupnosti bývania, mesto pripravilo koncepciu na zlepšenie jeho dostupnosti. Momentálne sa posudzuje 128 žiadostí aktuálnej výzvy. Po ich vyhodnotení, respektíve posúdení, budú spracované do návrhu zmien ÚPN. "Tieto kroky umožnia realizáciu viacerých bytov, ako je to dnes podľa ÚPN možné v takých lokalitách, kde to nie je v rozpore s verejným záujmom," doplnilo hlavné mesto.



Námietky a pripomienky k finálnemu návrhu ZaD 09 je možné podávať do 31. júla.