Vo Vrábľoch vyvrcholil 21. ročník medzinárodnej súťaže Iuventus Canti

Iuventus Canti sa koná na počesť významného rodáka z mesta Vráble v Nitrianskom kraji, operného speváka európskeho mena a pedagóga Imricha Godina.

Vráble 4. mája (TASR) – Vo Vrábľoch (okr. Nitra) vyvrcholil 21. ročník medzinárodnej speváckej súťaže Iuventus Canti. Na prehliadke talentov sa tento rok zúčastnilo viac ako 100 spevákov z desiatich krajín sveta. Súťaž v klasickom sólovom speve je určená pre spevákov do 35 rokov. Finále vyvrcholilo v piatok (3. 5.) koncertom víťazov vo vrábeľskom Mestskom úrade.



"Prvú cenu v najvyššej vekovej kategórie ženy do 35 rokov získala Slovenka Zuzana Weiserová. Prvú cenu v najvyššej vekovej kategórii muži do 35 rokov si odniesol Sebastian Mach z Poľska," povedal pre TASR riaditeľ súťaže Jozef Vrábel.



Iuventus Canti sa koná na počesť významného rodáka z mesta Vráble v Nitrianskom kraji, operného speváka európskeho mena a pedagóga Imricha Godina.



"Tenorista Godin bol obdarený hlasom slnečnej farby a kovového lesku, bol to kúzelník vysokého 'cé'. Od jeho úmrtia uplynulo 13. apríla 40 rokov," spresnil Vrábel.



Ako povedal operný kritik Vladimír Blaho, aj táto súťaž pomáha mestu Vráble udržiavať živú pamiatku na svojho veľkého rodáka. Súťaž priniesla úspech viacerým účastníkom súťaže, ktorí sa vypracovali na zrelé tvorivé osobnosti a ich talent a umelecké majstrovstvo rezonuje na Slovensku i v zahraničí.



Pre mladých operných spevákov bolo víťazstvo v tejto súťaži skvelým odrazovým mostíkom pre ich úspešné pôsobenie v slovenských a zahraničným divadlách.



Medzinárodná spevácka súťaž vytvára podmienky na prezentáciu mladých talentovaných spevákov a ukazuje súčasný trend slovenskej speváckej školy a škôl iných národov. Pre mnohých mladých spevákov znamená úspešný štart na Godinovej speváckej súťaži rozhodujúci krok na profesionálnu dráhu, na koncertné pódia a svetové operné scény.



"Špecifikom tejto súťaže je aj orientácia na deti a mládež nižších vekových kategórií, ktorým má napomôcť posilňovať ich vzťah ku klasickému spevu a vážnej hudbe," uzavrel Vrábel.