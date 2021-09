Starosta Ivanky pri Dunaji odovzdal ministrovi dopravy otvorený list

Ivanka pri Dunaji 27. septembra (TASR) - Obyvateľov spádovej oblasti Ivanky pri Dunaji v okrese Senec vystavil štát nepredstaviteľnému dopravnému kolapsu. V otvorenom liste na to ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina) upozornil starosta Vladimír Letenay. Šéfa rezortu dopravy žiada o okamžité zrušenie všetkých vjazdov a zjazdov na a z diaľnice D4 v križovatke Ivanka-Západ, a to až do dobudovania križovatky Ivanka-Sever. Taktiež o urýchlenie rozšírenia Seneckej cesty (I/61) na štvorpruh.



Starosta odovzdal list ministrovi v pondelok počas jeho návštevy v základnej škole v Ivanke pri Dunaji. "Primäla nás k tomu neustále zhoršujúca sa situácia v doprave spolu s obavami, čo prinesie spustenie ďalších dopravných stavieb v okolí našej obce Ivanka pri Dunaji," vysvetlil Letenay. Pri príprave projektu diaľnice D4 a jej prepojenia s diaľnicou D1 bolo podľa starostu zrejmé, že vjazd vozidiel do Bratislavy z D4 má primárne zabezpečovať križovatka Ivanka-Sever. "Táto križovatka ale nie je dobudovaná, úseky D4 sa postupne otvárajú, a tak si vozidlá na vjazd do Bratislavy z D4 našli aj iné "cestičky", s ktorými ale projekt diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 vôbec nerátal," napísal v liste starosta.



Po otvorení križovatky Ivanka-Západ sú podľa jeho slov v obci pri Bratislave každodennou realitou extrémne počty osobných i nákladných áut, ktoré v rannej špičke na vjazd do hlavného mesta z D4 podľa starostu neštandardne využívajú aj cestu III. triedy číslo 1041 (Vajnorská ulica). "Občania Ivanky pri Dunaji a okolitých obcí sú roky nútení čakať neúmerne dlhý čas v rannej kolóne, kým sa cez Vajnorskú ulicu dostanú na Seneckú cestu. Súčasný stav po otvorení križovatky Ivanka-Západ je už ale neúnosný," upozornil Letenay. Výjazd z obce (približne jeden kilometer dlhý úsek), ako tvrdí, aj v skorých ranných hodinách trvá 40 až 50 minút.



Zlepšenie podľa starostu má priniesť až vybudovanie križovatky Ivanka-Sever a rozšírenie Seneckej cesty na štvorpruh. Nevie sa však stotožniť s medializovanými informáciami, podľa ktorých môže realizácia týchto stavieb trvať tri až šesť rokov. "To nie je pre nás akceptovateľné," vyhlásil Letenay v liste. Pokiaľ nebude vybudovaná križovatka Ivanka-Sever, počet áut otáčajúcich sa v Ivanke pri Dunaji bude podľa neho stále narastať.



Obáva sa, že k zhoršeniu už i tak zlej dopravnej situácie prispeje aj otvorenie prepojenia Seneckej cesty a D1 v križovatke Triblavina. "Tieto naše obavy sme vám tlmočili v liste z 18. júna 2021. Po prečítaní vašej odpovede (zo dňa 12. júla 2021) sa však naše obavy nerozplynuli, skôr naopak, vzrástli," napísal starosta ministrovi.



Ministerstvo dopravy zatiaľ neposlalo TASR reakciu na tento otvorený list.