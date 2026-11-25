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Ivanka pri Nitre pripravuje rozsiahlu revitalizáciu parku
Obec už vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie zverejnila výzvu na predkladanie ponúk. Ako sa v nej uvádza, zákazka je rozdelená na dve etapy.
Autor TASR
Ivanka pri Nitre 25. novembra (TASR) - Obec Ivanka pri Nitre (okres Nitra) pripravuje projekt s názvom Park šťastia a radosti. Jeho súčasťou je revitalizácia miestneho parku v predpokladanej hodnote 1.113.588,78 eura. Podstatná časť nákladov má byť hradená z fondov Európskej únie.
Obec už vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie zverejnila výzvu na predkladanie ponúk. Ako sa v nej uvádza, zákazka je rozdelená na dve etapy. Prvá spočíva najmä vo vybudovaní priepustných spevnených plôch a chodníkov, v revitalizácii trávnikov, vo výsadbe stromov, krov a trvaliek. Inštalujú sa aj elektrické rozvody, pripraví sa parkové osvetlenie a vybuduje sa vodovod, kanalizácia a ďalšie stavebné objekty. Osadia sa takisto sanitárne kontajnery a parkový mobiliár.
Druhá etapa počíta s rekonštrukciou a dokončením pódia vrátane jeho základových, murovaných, drevených a strešných konštrukcií. Uskutoční sa montáž prvkov detského a multifunkčného ihriska a fitnes zóny. Vybuduje sa aj chodník, verejná multifunkčná plocha a príjazdová komunikácia.
Obec už vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie zverejnila výzvu na predkladanie ponúk. Ako sa v nej uvádza, zákazka je rozdelená na dve etapy. Prvá spočíva najmä vo vybudovaní priepustných spevnených plôch a chodníkov, v revitalizácii trávnikov, vo výsadbe stromov, krov a trvaliek. Inštalujú sa aj elektrické rozvody, pripraví sa parkové osvetlenie a vybuduje sa vodovod, kanalizácia a ďalšie stavebné objekty. Osadia sa takisto sanitárne kontajnery a parkový mobiliár.
Druhá etapa počíta s rekonštrukciou a dokončením pódia vrátane jeho základových, murovaných, drevených a strešných konštrukcií. Uskutoční sa montáž prvkov detského a multifunkčného ihriska a fitnes zóny. Vybuduje sa aj chodník, verejná multifunkčná plocha a príjazdová komunikácia.